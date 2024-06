Socorro Saúde realiza mais de 460 atendimentos no primeiro mês de funcionamento em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/06/2024 16:52

Saquarema - Quando teve sua nova sede inaugurada no dia 24 de abril passado, pela Prefeitura de Saquarema, a estimativa era de que o Socorro Saúde prestaria, em média, 380 atendimentos mensais. No mês de maio, entretanto, 464 atendimentos foram realizados (incluindo saída da base), superando em mais de 20% a previsão.

Dos atendimentos prestados no período, 231 pacientes foram removidos para unidade hospitalar e 90 foram atendidos sem indicação de remoção. Também houve pacientes atendidos pelo serviço nas tendas do Saquarema Country Fest, Saquá Moto Rock e desfiles cívicos, outros encaminhados para laboratório para exame toxicológico, além de demandas canceladas.O Socorro Saúde presta o serviço de atendimento pré-hospitalar, iniciado desde a chamada telefônica até o fim do atendimento médico ou a entrega do paciente ao serviço hospitalar.Com cinco ambulâncias, sendo três em nível avançado e duas básicas para prestar um serviço de qualidade à população, o atendimento de urgência e emergência conta com uma equipe composta por motoristas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, além de profissionais administrativos, todos altamente treinados para prestar um serviço de excelência com bom tempo de resposta (tempo entre a chamada, a chegada e a prestação do atendimento)."A nova sede do Socorro Saúde foi implantada para, em um futuro próximo, ser adequada a funcionar como a sede do SAMU em nosso município. Toda a população reconhece a excelência em que o serviço é prestado e a importância dele no salvamento de diversas vidas em nossa cidade. O aumento dos números no mês de maio já é resultado de um aumento da capacidade de atendimentos e de logística implantados na nova sede, no bairro São Geraldo", afirmou a prefeita Manoela Peres.Único na Região dos Lagos, o Socorro Saúde está instalado na Rua Manoel Pinto, n° 92, no bairro São Geraldo. Totalmente gratuito, o serviço pode ser acionado, 24 horas, pelo telefone 0800 222 8181.