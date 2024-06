Secretário dos Direitos dos Animais de Saquarema recebeu a visita do Chefe de Gabinete da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais da cidade do Rio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/06/2024 16:46

Saquarema - Na última sexta-feira (7), o Secretário Municipal dos Direitos dos Animais, Kaio Ferreira, recebeu a visita de Ronaldo Souto, que é Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais da cidade do Rio de Janeiro. O encontro serviu para a troca de experiências e a apresentação da estrutura da SMDA na cidade de Saquarema.

Durante a visita, Ronaldo Souto conheceu as quatro unidades da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais: o Consultório Veterinário, em Jaconé; as Clínicas Veterinárias dos bairros de Sampaio Corrêa e Bonsucesso; além da Unidade Móvel de Esterilização, popularmente conhecido como Castramóvel, que está baseado no bairro de Vilatur, levando diversos serviços gratuitos aos pets da região.“Por semana, as unidades da Prefeitura realizam uma média de 500 atendimentos gratuitos, como serviços de castração, microchipagem, vacinação, atendimentos de urgência, emergência, exames, limpezas de olhos e ouvidos, corte de unhas, entre outros. Essa troca de informações entre os municípios é importante pois podemos conhecer novos projetos e, também, multiplicar as ações que dão certo aqui em Saquarema”, informou o secretário Kaio Ferreira.Além da visita de técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, diversos representantes de outros municípios vieram a Saquarema para conhecer a estrutura que a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais oferece na cidade. Municípios como Macaé RJ), Arapongas (PR), Armação dos Búzios (RJ) e Maricá (RJ) enviaram técnicos e agentes políticos para entender o funcionamento das unidades da SMDA e conhecer as políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Saquarema na área dos direitos dos animais.