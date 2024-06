Prefeitura de Saquarema segue com as obras da nova escola do bairro Engenho Grande - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema segue com as obras da nova escola do bairro Engenho GrandeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/06/2024 17:26

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com as obras da nova escola do bairro Engenho Grande. A unidade está sendo erguida na Rua das Bananeiras, na área do antigo Colégio Ozório Menezes.

fotogaleria



A escola contará com doze salas de aula, sendo nove para o ensino fundamental, uma para creche, uma para o Pré I e uma para o Pré II. A escola contará com doze salas de aula, sendo nove para o ensino fundamental, uma para creche, uma para o Pré I e uma para o Pré II.

A unidade ainda terá sala de informática, biblioteca, salas administrativas, pátio interno descoberto e uma grande quadra poliesportiva coberta.



“Os alunos daqui do bairro não precisarão mais ir para o Jardim Ipitangas para estudar, pois esta nova escola terá plena capacidade para atender aos moradores do Engenho Grande e redondezas. É um prédio moderno, com segurança e acessibilidade, pensado para oferecer o conforto e a qualidade de ensino para alunos e professores”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



Na atual fase, as equipes estão executando a estrutura do prédio e da quadra, para posterior levantamento das paredes. Após o término da obra, previsto para o primeiro semestre de 2025, a nova escola terá capacidade de atender até 600 alunos.