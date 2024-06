Prefeitura de Saquarema oferece capacitação gratuita para participação nos editais de cultura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/06/2024 17:51

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, nesta sexta-feira (14) e sábado (15), a 1ª Jornada Formativa Cultural do município. Serão dois dias de capacitação, com 120 vagas gratuitas, no uso de mecanismos práticos e teóricos para os agentes, coletivos, espaços e instituições culturais.

Os encontros acontecerão no auditório do Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, localizado na Rua Coronel João Catarino, nº 1320, Areal (próximo à Ponte do Girau).

A capacitação

A mentoria será dividida em três oficinas: I – Elaboração e gestão de projetos culturais (dia 14, das 09h às 12h30, com 40 vagas); II – Confecção de portfólio cultural (dia 14, das 14h às 17h, com 40 vagas); III – Leitura e interpretação de editais de Cultura (dia 15, das 9h às 13h30, com 40 vagas). Tendo em vista que Saquarema recebeu, do Governo Federal, R$ 635.790,61 para o setor cultural, a iniciativa tem como foco desenvolver as habilidades necessárias para a participação nos editais de Cultura.

Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário disponível no link

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, que funciona na Rua Coronel Madureira, 88, Centro (prédio da Casa de Cultura), ou pelo e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br.