Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro serão realizados em Saquarema neste fim de semana - Divulgação SEEL-RJ/ Davi Rocha

Publicado 28/06/2024 17:59

Saquarema - Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), organizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria estadual de Esporte e Lazer, chegam na terceira semana das competições pré-classificatórias no próximo sábado (29) e domingo (30), com disputas na Baixada Fluminense, Região Metropolitana, Região dos Lagos, Norte fluminense e na capital. Nesta etapa, estão sendo definidos os estudantes-atletas que vão participar da grande final na cidade do Rio, marcada para 30 de agosto. Com mais de 5 mil alunos das redes públicas e privadas participando das provas em mais de 20 modalidades esportivas, o JERJ classifica a garotada para as competições a nivel nacional.

Neste final de semana, Niterói recebe, no Complexo Esportivo Caio Martins, as provas de Natação. No norte fluminense, Miracema, uma cidade com 27 mil habitantes, fica com as competições de Xadrez. Na Baixada, Nilópolis é a anfitriã das disputas de Handebol, enquanto a Região dos Lagos conta com o Voleibol em Saquarema. No Rio, a ginástica artística invade o Clube do Flamengo, na Lagoa, e Freguesia disputa jogos de Voleibol.

"Vamos ter mais um final de semana incrível, marcado por provas de alto nível, com uma leva de estudantes-atletas muito preparados e dedicados. O Governo do Rio tem muito orgulho de levar, pela primeira vez, essas competições para o interior do estado, ampliando o acesso à prática esportiva para alunos das redes pública e privadas, e garantindo que haja muito mais oportunidades para aquele aluno que também se dedica muito ao esporte. Temos certeza de que os Jogos Escolares do Rio de Janeiro marcam uma nova era para o desporto escolar no Rio de Janeiro", disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Brain Barreto, de 16 anos, estudante da Colégio Estadual André Maurois, é um dos atletas que vai competir na Ginástica Artística no Clube Regatas do Flamengo neste final de semana. Para ele, o JERJ é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal.

"Acho que o esporte mudou minha vida em relação à construção de caratér, respeito e amizade. Por meio do esporte, a minha expectativa com o JERJ é ter o melhor resultado possível, com a certeza de que fiz o meu melhor, e que eu possa chegar nas Olímpiadas um dia", disse o atleta, consolidando sua trajetória no esporte com vitórias, como nos Jogos da Juventude, Campeonato Brasilerio e Estadual.

O JERJ é realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj). Ao todo, participam das atividades, 71 municípios do Rio de Janeiro, com cerca de 650 escolas públicas e privadas inscritas, e mais de 5 mil estudantes nas equipes.

Destinada a jovens de 11 a 17 anos, a competição abrange 20 modalidades esportivas, como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, natação e vôlei, entre outras. Com um calendário fixo de competições, as etapas pré-classificatórias percorrerão as cinco regiões administrativas do estado. Para acompanhar o cronograma completo e obter mais informações sobre o programa, acesse: www.jerj.com.br

Confira a programação do final de semana:

Ginástica Artística disputa na Lagoa

O Clube de Regatas do Flamengo, berço de atletas como Dany Hypólito - madrinha do JERJ -, Diego Hypólito e Daiane dos Santos, recebe as provas de Ginástica Artística neste fim de semana, no domingo (30). A competição inclui todas as categorias regionais.

Natação e Badminton invadem Niterói

No próximo sábado (29) e domingo (30), o Parque Esportivo e Social do Caramujo será palco das competições de Badminton, incluindo as regiões Metropolitana 1, Metropolitana 2, Norte-Fluminense e Sul-Fluminense.

Já as provas de Natação serão realizadas no Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, ao sábado (29), voltadas para a categoria A da Região Metropolitana 1.

Voleibol na Região dos Lagos

A Região dos Lagos abraça as competições de Voleibol, que serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Ary Fonseca de Mendonça, em Saquarema, no próximo sábado (29). As disputas contemplam as categorias A e B da Regional Serrana Lagos.

Xadrez em Miracema

O Clube XV, em Miracema, sediará as competições de Xadrez para as categorias A e B da Região Norte-Fluminense. A competição acontecerá no próximo sábado (29).

Freguesia recebe competições de Voleibol

Freguesia será o local das competições de Voleibol, localizada no Camões-Pinochio, no próximo domingo (30). As categorias que vão competir são: A e B da Regional Metropolitana 2 e Sul Fluminense.

Baixada joga Handebol em Camões-Pinochio

Neste final de semana,sábado (29) e domingo (30), as competições de Handebol ocorrerão no Centro Municipal de Eventos, em Nilópolis, envolvendo as categorias A e B da Regional Metropolitana 2.

Sobre os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ)

Com o objetivo de fomentar a prática esportiva para crianças e adolescentes, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer criou o programa que oferece, de forma gratuita, todos os subsídios para os estudantes das redes pública e privada terem acesso às práticas esportivas, que são fortes potencializadores da transformação social. Em uma política pública estruturante, o programa inclui a oferta de: equipe técnica, locais de competição, uniformes, troféus e medalhas. Além disso, os classificados terão a oportunidade de representar o Rio de Janeiro em competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em diversas partes do país. A iniciativa também prevê a inscrição dos alunos em torneios como os Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos da Juventude. O programa é desenvolvido com recursos da Lei Pelé, totalizando aproximadamente R$ 12 milhões de reais investidos.