Prefeitura de Saquarema oferece curso profissionalizante gratuito para pessoas com deficiência - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2024 18:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 30 vagas para o curso profissionalizante de Auxiliar de Panificação, exclusivo para pessoas com deficiência, que será oferecido, gratuitamente, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Destinado aos moradores da cidade, o curso está com inscrições abertas, pelo aplicativo COLAB, até sexta-feira (5).

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponibilizado no aplicativo. Após esse primeiro procedimento, o interessado deverá confirmar a inscrição (assinar os documentos) na Secretaria do curso, que funciona na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo. A confirmação será nos dias 09 e 10 de julho. Também é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 14 anos e o 8º ano do Ensino Fundamental.

As aulas iniciam no dia 5 de agosto, nos turnos da manhã e tarde. A ação é promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Com o novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 32 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados e capacitados pelos dois centros de capacitação mantidos pela Prefeitura.

Para mais informações, o Centro de Capacitação Profissional disponibiliza o seguinte número de WhatsApp (22) 93300-5250.