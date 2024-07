Prefeitura de Saquarema lançou novo chamamento público para ocupação do teatro da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/07/2024 11:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, lançou novo chamamento público para selecionar os projetos voltados para atividades no Teatro Municipal Mário Lago. O objetivo é elaborar a grade de apresentações do espaço durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, pautando espetáculos de teatro, dança, música, circo, apresentações de trabalhos artísticos de escolas públicas e privadas de Saquarema, além de eventos de pequeno porte das diversas modalidades artísticas que contribuam com o processo de fruição de bens culturais na cidade, estimulando o desenvolvimento e o aprimoramento das produções, oferecendo espetáculos de qualidade ao público saquaremense.

As inscrições

As inscrições das propostas são gratuitas e poderão ser feitas on-line, com a entrega dos Anexos I – Formulário de Cadastro de Proposta e II – Declaração de Responsabilidade (direitos autorais), devidamente preenchidos, no próprio teatro, ou enviados ao e-mail teatromunicipal@saquarema.rj.gov.br. No momento da inscrição, o proponente deverá anexar cópia dos documentos pessoais, o Projeto do Evento, o Anexo I e o Portfólio da Produção. Na impossibilidade de fazer a inscrição online, o proponente poderá se inscrever presencialmente, na secretaria do Teatro Mário Lago. Poderão se inscrever pessoas jurídicas (produtoras, associações de classe, entidades, grupos de artistas, entre outros) e pessoas físicas.

As propostas encaminhadas terão a documentação conferida pela equipe técnica do Teatro Municipal Mário Lago para questão de habilitação. Os responsáveis pelos projetos considerados habilitados poderão preencher o Anexo III – Termo de Utilização do Teatro Municipal Mário Lago e ter seus eventos apresentados nas datas solicitadas.

“Para as equipes de produção, continuaremos a não cobrar o borderô. Desta forma, todos os artistas não precisarão mais quitar a taxa de utilização do espaço. Esta é mais uma forma da Prefeitura incentivar a cultura e a realização de espetáculos no nosso teatro. Além disso, 10% dos ingressos serão destinados, exclusivamente, para serem distribuídos aos alunos da rede municipal de Educação”, afirmou Raphael Tavares, coordenador do Teatro Municipal Mário Lago.