Guarda Ambiental de Saquarema registrou alta no número de resgate de animais silvestres no primeiro semestre de 2024Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/07/2024 19:36

Saquarema - A Guarda Municipal Ambiental de Saquarema foi criada em abril de 2012 com atribuições legais de proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ecológico do município. O último semestre teve um alto número de resgates de animais silvestres realizados pela Guarda Ambiental. Bichos de várias espécies foram socorridos pelos agentes num processo ininterrupto. Uma tarefa que, peculiarmente, respeita a sazonalidade de cada espécie, quase sempre ligada ao período de reprodução. Na maioria das vezes atendendo a chamados dos moradores, os agentes efetuam os resgates, se necessário encaminham os animais para cuidados médicos e, por último, realizam a devolução do espécime à natureza.

A Guarda encerrou o primeiro semestre de 2024 com elevação no serviço de resgate da fauna em relação ao igual período do ano anterior. Foram realizados 441 resgates, 2,48 por dia, contra 243, no primeiro semestre de 2023, com destaque para os mamíferos, com uma variação de 102,1%. Dos 441 animais resgatados, 322 foram imediatamente reinseridos na natureza, por apresentarem boa condição de saúde e 97 encaminhados ao Instituto BW, ONG parceira que trabalha com conservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos. O restante foi encaminhado ao Instituto Vital Brasil e a outras instituições.Pinguins, tartarugas corujas cobras e gambás estão sempre entre os campeões de ocorrência, mas têm, ainda, as maritacas, urubus, gaviões, socós, anus, ouriços, lagartos, colibris, capivaras, lontras, tamanduás, cobras e até jacarés entre os resgatados. Vários casos são de adultos feridos e muitos envolvem filhotinhos, que se encontram vulneráveis devido à morte da mãe.Os bairros com maior incidência de resgates de fauna, no último semestre, foram Itaúna, Porto da Roça, Bacaxá, Jaconé e Boqueirão, totalizando 206 ocorrências.Com relação ao serviço de Educação Ambiental prestado pela Guarda, houve, no primeiro semestre, 44 palestras, 108 encontros sobre boas práticas com relação ao manejo de animais, 170 ações de Educação Ambiental, além de exposições itinerantes. No período, a Guarda prestou cerca de 2,2 mil orientações sobre o tema.Cuidar da natureza como um todo para que as gerações futuras possam ter um mundo melhor é o que motiva as moças e rapazes que hoje atuam como agentes na Guarda Ambiental de Saquarema. Profissionais de biologia, arquitetura, direito, matemática, física, administração, segurança, gestão ambiental e pública, engenharia e oceanografia, entre outras especialidades, que estão sempre passando por processos de aprimoramento e capacitação, para que estejam cada vez mais bem preparados para cumprir as suas tão relevantes atribuições.A Guarda Ambiental alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.