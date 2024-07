Moradores de Saquarema ganham nova Clínica Municipal de Fisioterapia - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2024 11:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, no início da noite da última terça-feira (2), a Clínica Municipal de Fisioterapia Luiz Claudio Silva de Carvalho. A cerimônia contou com a presença da população, convidada pelas redes sociais da Prefeitura.

A nova unidade, localizada na Rua Professor Souza, nº 5, no Calçadão de Bacaxá, ao lado da Bel, tem capacidade de realizar até 800 atendimentos e procedimentos semanais, ou 3,2 mil mensais, números 30% maiores do que a capacidade da antiga unidade, que funcionava na estrutura da Policlínica de Bacaxá e que será desativada.A Clínica oferecerá diversos serviços gratuitos à população: Fisioterapia Traumato-Ortopédica, ⁠Fisioterapia Neurofuncional, ⁠Fisioterapia Respiratória, ⁠Fisioterapia no Paciente Pós-COVID, ⁠Fisioterapia no Paciente Oncológico e Reeducação Postural Global (⁠RPG). E o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.“Construímos um espaço maior, com equipamentos mais modernos e aumentamos o número de profissionais para oferecer ao saquaremense atendimento de qualidade”, afirmou a subsecretária de Saúde, Ana Paula Duarte.“A prefeitura trabalha incansavelmente para ter um sistema de saúde de qualidade e humanizado que atenda a nossa população e, ter uma clínica de fisioterapia moderna e com profissionais qualificados faz parte desse processo”, completou a prefeita Manoela Peres.Para agendar consultas, os interessados devem ter o encaminhamento médico de especialista (ortopedista, neurologista, oncologista, pneumologista, etc). As marcações são feitas diretamente na Clínica de Fisioterapia, no calçadão.