Todas as unidades de saúde de Saquarema já estão vacinando adolescentes contra a dengueDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2024 19:05

Saquarema - Todas as unidades de saúde de Saquarema já estão vacinando adolescentes, de 10 a 14 anos, contra a dengue. O horário de funcionamento das unidades de saúde é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para se vacinar, é necessário não ter sido infectado nos últimos seis meses. A imunização contra a dengue se dá com a aplicação de duas doses da vacina, com 90 dias de intervalo entre elas.

A dengue

A dengue é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti, mosquito que costuma picar durante o dia, no início da manhã ou à tardinha. Ele se multiplica em locais onde existe água parada e vive dentro das casas e ao redor de residências.

Existem quatro tipos diferentes do vírus da dengue: DENV-1, 2, 3 e 4. A infecção gera imunidade permanente, mas apenas contra aquele responsável pela infecção, assim, é possível se contaminar mais de uma vez. A maior parte dos casos é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas. No entanto, ao desenvolver os primeiros sintomas, é preciso buscar atendimento médico para orientar a conduta.

Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, mulheres grávidas, crianças de até 2 anos e pessoas maiores de 65 anos têm maior risco de desenvolver complicações por conta da dengue.

Em caso de denúncias de focos de dengue, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo Disque Dengue, que funciona via WhatsApp no número (22) 99281-1263. Em caso de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, a recomendação é procurar, imediatamente, a Unidade Básica de Saúde mais próxima e não fazer uso de medicamentos sem conhecimento médico.