Pré-matrícula para a educação de jovens e adultos em Saquarema segue até o dia 12 de julhoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2024 15:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para a pré-matrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), programa destinado aos jovens, adultos e idosos que por diversos motivos não tiveram acesso à educação convencional na idade apropriada.

A EJA abrange todos os níveis da Educação Básica, possibilitando ao aluno retomar os estudos e obter a conclusão e consequente qualificação para o mercado de trabalho em menor espaço de tempo. Para incentivar a não desistência doa alunos participantes do EJA, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Educação, criou o programa Educação Solidária que oferece auxílio no valor de R$ 300,00 mensais, como bolsa de manutenção, para os alunos matriculados.

A matrícula

O prazo para a pré-matrícula seguirá até sexta-feira (12) e as inscrições poderão ser realizadas de forma online, no site matricula.siseducsaquarema.org.br . A alocação dos inscritos será feita no próprio sistema, na segunda-feira (15). Já a matrícula deverá ser confirmada nas unidades escolares, entre os dias 17 e 26 de julho.