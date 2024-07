Mundial de Surf movimentou a economia de Saquarema na última semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mundial de Surf movimentou a economia de Saquarema na última semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2024 15:22

Saquarema - Muito mais que projeção internacional, a etapa brasileira do Mundial de Surf da WSL rendeu excelentes números para o município de Saquarema. O evento foi realizado na última semana, de 22 a 30 de junho, e movimentou a economia e o turismo locais. Com surfistas profissionais de elite, a WSL montou a maior estrutura da história das competições em todo o planeta. O evento foi o responsável pela ocupação total dos leitos hoteleiros da cidade.

Saquarema na vitrine do mundo

Durante a etapa do Mundial de Surf, a visibilidade de Saquarema para o mundo teve grande crescimento. Todo o planeta pode acompanhar, de forma gratuita, as transmissões realizadas pela WSL e pelos canais SporTV. As belezas naturais e culturais de Saquarema puderam ser divulgadas em diversos países, abrindo novos mercados e novas oportunidades de investimento na cidade.

Durante o Mundial de Surf, pessoas de diversas nacionalidades visitaram Saquarema: ingleses, norte-americanos, canadenses, argentinos, australianos e japoneses foram alguns dos povos que curtiram Saquarema e a Praia de Itaúna. Além deles, diversos brasileiros passaram pela cidade, representando estados das cinco regiões. Destaque para os mineiros, paulistas e catarinenses. O público da Região dos Lagos também lotou a Praia de Itaúna e aproveitou as ativações realizadas na Vila dos Patrocinadores.

“Eventos como os mundiais de surf, vôlei de praia e paramotor, entre outras modalidades que recebemos, são de grande importância para a nossa cidade. O turismo é uma ferramenta que traz grandes retornos para Saquarema e investimos nessa área para gerar cada vez mais emprego e renda. Quando um evento de grande porte, como a WSL, chega aqui na cidade, as pousadas e hotéis ficam cheios, os restaurantes têm mais movimento, o setor de serviços trabalha mais. Com isso, a roda da economia gira e todos colhem os benefícios”, comemorou a prefeita Manoela Peres.

Legado social e ambiental

Durante o Mundial de Surf, diversas escolas da Rede Municipal de Educação participaram do evento, com ações de educação e conscientização ambiental. Com apoio da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da WSL One Ocean, centenas de mudas de árvores nativas foram plantadas em área de mangue em frente ao Colégio Gustavo Campos da Silveira, no bairro Areal. O objetivo é envolver os alunos das escolas municipais em atividades lúdicas e criativas nas áreas naturais do município, inspirando os alunos a amar e defender a riqueza natural dos seus ambientes.

“A etapa do Mundial de Surf é uma oportunidade única em que nossos alunos podem trabalhar conceitos de preservação e cuidados com o meio ambiente, juntamente com grandes atletas de relevância mundial. São momentos que eles nunca esquecerão e compartilharão com seus pais e amigos sobre a necessidade de cuidar e defender o ambiente em que vivem”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gilmar Magalhães.

Outras ações ambientais e educacionais também foram realizadas na cidade. O programa Bandeira Azul, juntamente com ONGs parceiras, como o Instituto BW, Projeto Costão Rochoso, Instituto Aruanã, LASA-UFRJ, Igui, e Guarda Ambiental de Saquarema, realizaram atividades ao longo da janela de competições.

Mais eventos em 2024

Saquarema é a única cidade do mundo a receber três eventos diferentes da WSL. Além da etapa do Mundial, para os atletas profissionais, a cidade receberá, ainda este ano, o Challenger Series, entre os dias 12 e 20 de outubro. Em abril, foi realizado o Saquarema Surf Festival. Todas as competições possuem chancela da WSL e valem pontos para os campeonatos nacional e mundial.