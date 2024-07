Prefeitura de Saquarema abre novas vagas para cursos gratuitos no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2024 15:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está com novas vagas para cursos profissionalizantes e preparatório gratuitos para os moradores, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, nas unidades de Bacaxá e Jaconé. A ação é promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Bacaxá

Em Bacaxá, as vagas são para o Curso Preparatório para a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), em 2025. Podem participar alunos com 14 anos ou mais e que estejam cursando ou tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições serão feitas de forma online, entre os dias 8 e 12 de julho, através do aplicativo Colab. Já a confirmação da inscrição poderá ser feita nos dias 16 e 17 de julho, presencialmente, na secretaria do Centro de Capacitação, que fica na Rua Tia Melo, nº 25, no bairro São Geraldo. Serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 40 para o turno da manhã e 80 para o turno da tarde. As aulas serão realizadas duas vezes por semana e terão início no dia 05 de agosto.

Jaconé

Já na unidade de Jaconé do Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, as vagas disponíveis são para os cursos de Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica e para o curso de Eletricista Predial. Em ambos os cursos, é necessário ter 18 anos ou mais, ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental para o curso de Instalador de Refrigeração e o 9º ano completo para o curso de Eletricista. Serão disponibilizadas 40 vagas para o curso de refrigeração, nos turnos da manhã e tarde, totalizando 324 horas de curso (81 dias úteis) e 20 vagas para o curso de Eletricista, com aulas apenas no turno da noite, totalizando 476 horas de curso (56 dias úteis). As inscrições para os cursos também serão realizadas online, diretamente no aplicativo Colab nos seguintes dias: Instalador de Refrigeração - 08 e 9 de julho. Eletricista Predial - 15 de julho.

A confirmação da inscrição deverá ser feita, presencialmente, na secretaria do Centro de Capacitação, que fica na Rua 97 com a rua 13, próximo da Praça Guilherme Menezes Rangel, nas datas a seguir: Instalador - 11 e 12 de julho. Eletricista - 17 e 18 de julho. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira e terão início no dia 22 de julho, no Centro de Capacitação, em Jaconé.

Com esses novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 37 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados e capacitados pelos dois centros de capacitação mantidos pela Prefeitura.