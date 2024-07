Prefeitura de Saquarema realizará a II Conferência Municipal de Cultura na próxima semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará a II Conferência Municipal de Cultura na próxima semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2024 15:35

Saquarema - Para promover a valorização da cultura municipal e seguir com as diretrizes do Plano Nacional de Cultura, a Prefeitura de Saquarema, através da Subsecretaria Municipal de Cultura, realizará, na próxima sexta-feira (12) e sábado (13), às 9h, a II Conferência Municipal de Cultura. O evento acontecerá, na Casa do Educador, que fica na Avenida Saquarema, nº 911, no bairro Porto Novo.

O objetivo do evento é analisar, propor e deliberar sobre as necessidades da cidade para a adequação de projetos de políticas públicas vinculadas à cultura e eleger membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais, através dos princípios fundamentais de acordo com a Lei Federal nº 14.835, de 04 de abril de 2024, que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura (SNC), para a garantia dos direitos culturais, organizado em regime de colaboração entre os entes federativos para gestão conjunta das políticas públicas de cultura.

A II Conferência Municipal de Cultura contará com a presença de representantes do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, além de Deputados Federais e da Prefeita Manoela Peres. Também haverá plena participação dos agentes culturais, enquanto membros da sociedade civil da esfera municipal, que irão compor e mediar grupos setoriais e trabalhar propostas em relação às ações culturais de suas respectivas áreas de atuação em Saquarema.