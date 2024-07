Prefeitura de Saquarema realizará nova edição do Arraiá da Vila - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará nova edição do Arraiá da Vila Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2024 18:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, comunicou, nesta sexta-feira (5), o adiamento da abertura do Arraiá da Vila. A festa será iniciada neste sábado (6) e acontecerá durante todos os fins de semana do mês de julho. As atrações inicialmente agendadas para esta sexta-feira (5), serão realocadas em outras datas da festividade, que acontecerá na área do Campo de Aviação, no Centro de Saquarema.

Com uma extensa programação festiva e cultural, o evento contará com barracas de comidas típicas e de artesanato, brincadeiras, grande fogueira artificial com cerca de 10 metros de altura, apresentação de danças típicas com alunos das escolas municipais e grupos juninos convidados, além de vários outros itens característicos que serão instalados no local, como enfeites temáticos, celebrando a cultura caipira na cidade. A estrutura do Arraiá terá, aproximadamente, 8 mil metros quadrados de área útil.

A programação musical será vasta, com shows em todos os dias de festa, com destaque para as apresentações de Yasmin Santos, As Parças, Jeferson e Daniel, Gabriel e Luciano, Luan Severo, Roberta do Recife, Raiz do Sana, Cátia Valois, Os 3 da Aldeia, Júnior Antunes, Léo Moreira, Lorraine e Daiane.