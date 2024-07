Mais de cem aves silvestres foram são resgatadas pela Polícia Ambiental em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais de cem aves silvestres foram são resgatadas pela Polícia Ambiental em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/07/2024 09:24

Saquarema - O Comando de Polícia Ambiental resgatou, no último sábado (6), mais de cem aves silvestres em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os pássaros foram encontrados presos em gaiolas no quarto de uma residência na Estrada Velha de Jaconé.

fotogaleria



Os agentes receberam informações sobre o cativeiro ilegal e foram até o local atender a ocorrência de tráfico de animais silvestres. Segundo informações do G1, as aves estavam sem anilhas e o proprietário do local também não tinha licenciamento para manter os animais.



Também foram encontrados materiais de caça no local. O homem foi conduzido à 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) para prestar esclarecimentos.



Em seguida, os agentes realizaram outra ocorrência, de caça ilegal de animais silvestres, também na Estrada Velha de Jaconé, onde encontraram um homem escondido na mata e uma rede invisível para captura de aves. Dois pássaros estavam presos na rede. Eles foram retirados e soltos à natureza.

Os agentes receberam informações sobre o cativeiro ilegal e foram até o local atender a ocorrência de tráfico de animais silvestres. Segundo informações do G1, as aves estavam sem anilhas e o proprietário do local também não tinha licenciamento para manter os animais.Também foram encontrados materiais de caça no local. O homem foi conduzido à 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) para prestar esclarecimentos.Em seguida, os agentes realizaram outra ocorrência, de caça ilegal de animais silvestres, também na Estrada Velha de Jaconé, onde encontraram um homem escondido na mata e uma rede invisível para captura de aves. Dois pássaros estavam presos na rede. Eles foram retirados e soltos à natureza.

O homem, a rede e o alçapão foram encaminhados à 82ª DP (Maricá).