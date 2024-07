Drogas que estavam a caminho de Bacaxá são apreendidas pela Polícia Rodoviária - Reprodução/Internet

Publicado 17/07/2024 17:19

Saquarema - Policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) apreenderam, na última terça-feira (16), drogas que tinham como destino final o distrito de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo na RJ-106, na altura do Km 45, na Serra do Mato Grosso. Após revista pessoal em uma passageira, a equipe encontrou dois tabletes de maconha que seriam entregues no município de Saquarema.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi conduzida para a 124ª DP (Saquarema).