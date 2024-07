Policiais prenderam duas mulheres e apreenderam um menor de idade por tráfico de drogas em Saquarema - Reprodução/Internet

Policiais prenderam duas mulheres e apreenderam um menor de idade por tráfico de drogas em SaquaremaReprodução/Internet

Publicado 24/07/2024 17:17

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam, nesta terça-feira (23), duas mulheres em flagrante por tráfico de drogas. Na ação, que contou com o apoio de policiais militares, um menor também foi apreendido.

De acordo com os agentes, as prisões ocorreram durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma vila de casas, no bairro Raia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. A 124ª DP apurou que o local é o principal ponto de venda de drogas da região.

Com os três foram encontradas drogas embaladas para venda, assim como rádios comunicadores, munições, telefones celulares e uma quantia em dinheiro.