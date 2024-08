Guarda Ambiental de Saquarema resgatou 26 animais silvestres nesta semana - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 16/08/2024 19:09

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema realizou diversos resgates de animais silvestres nos bairros da cidade nesta semana. De segunda (12) a sexta-feira (16), os agentes resgataram um total de 26 animais, sendo eles, 22 gambás, uma jiboia, um ouriço, um pinguim e um lagarto teiú.

Os resgates aconteceram em diferentes bairros do município. Entre os bairros onde os gambás foram resgatados estão o Centro de Saquarema, Boqueirão, Vilatur e Bacaxá. A jiboia, medindo 2,12m de comprimento foi resgatada dentro de uma resistência no bairro Jardins. O ouriço-cacheiro foi resgatado em Jaconé na quarta-feira (14). Já na quinta-feira (15), foram resgatados 1 pinguim em Itaúna e um lagarto teiú medindo aproximadamente 1,70m no Parque Marina.

Os animais passaram por avaliação, e como apresentaram boas condições de saúde, foram soltos em diferentes áreas de preservação ambiental do município. Já os gambás filhotes, ficaram aos cuidados do Instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais silvestres na Região dos Lagos, onde receberá os tratamentos necessários para, então, ser devolvido ao seu hábitat.

A Guarda Ambiental de Saquarema alerta a quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate, seja por estar fora de seu habitat ou por se encontrar machucado, para que entre em contato pelo telefone (22) 99279-0540 ou pelo e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.