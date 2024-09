Jararaca e Jiboia são resgatadas pela Guarda Ambiental de Saquarema nesta quinta-feira (5) - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 05/09/2024 21:19

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema resgatou duas cobras nesta quinta-feira (5). Pela manhã. uma jararaca (Bothrops jararaca) fêmea, com 1,3 metros de comprimento, foi capturada em uma residência no bairro Porto da Roça, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Sendo uma das mais importantes serpentes peçonhentas do Brasil, a capacidade de adaptação da espécie à área urbana, assim como a disponibilidade de alimento e abrigo são os principais fatores associados ao encontro desses animais.



Na parte da tarde, em patrulhamento pelo bairro de Vilatur, os agentes da Guarda Ambiental avistaram uma Jiboia (Boa Constrictor), de 1,7 metros, macho, atravessando a estrada. A espécie também foi resgatada e ambas foram reinseridas em seus respectivos habitats.



Ao avistar uma cobra, a Guarda Ambiental orienta:



- Não reaja: as cobras evitam a todo custo entrar em contato com as pessoas, e só irão atacar caso se sintam ameaçadas. Caso avistar uma cobra chame a equipe da guarda ambiental, através do número (22) 99279-0540.

- Não mate a cobra: as serpentes desempenham um importante papel ambiental, como por exemplo o controle da população de roedores.

- Evite locais propícios: não acumule lixo e entulhos próximos às residências, pois essa situação atrai ratos e, consequentemente, serpentes que buscam os roedores para se alimentarem.