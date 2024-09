Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro no Boqueirão - Reprodução/Internet

Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro no BoqueirãoReprodução/Internet

Publicado 24/09/2024 22:17

Saquarema - Um motociclista ficou gravemente ferido após colisão com um carro, nesta terça-feira (24), na Avenida Ministro Salgado Filho, na altura da rua Belino Catarino, no bairro Boqueirão, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

fotogaleria

Segundo informações do G1, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu por volta das 14h20, e devido à gravidade, o helicóptero da corporação foi acionada ao local para encaminhar a vítima ao Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

Parte da avenida, onde o acidente aconteceu, ficou interditado, e o tráfego foi desviado para as ruas adjacentes.



De acordo com a Polícia Militar, o motociclista, que não possuía habilitação, sofreu uma fratura no quadril. A documentação da moto também estava irregular.

Agentes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) conduziram o motorista do carro à 124ª DP (Saquarema) para registro da ocorrência.