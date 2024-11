Prefeitura de Saquarema oferecerá capacitação em impermeabilização para profissionais da construção civil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

20/11/2024

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com a ACENASA e a empresa Viapol, vai oferecer capacitação gratuita para os profissionais da construção civil da cidade. Com o tema “Sistemas de Impermeabilização”, a palestra será ministrada na próxima quarta-feira (27), a partir das 18h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, localizado na Rua Domingos de Aguiar Cardoso, nº 25, no bairro Porto da Roça.

A impermeabilização na construção civil é uma técnica que consiste na aplicação de produtos específicos para proteger superfícies e estruturas de danos causados pela água, umidade ou substâncias líquidas. Ela é importante porque evita a formação de umidade, fungos e mofo, que podem comprometer a estrutura da obra. Além disso, aumenta a durabilidade da construção, evita gastos com reparos e mantém a segurança da obra.

A impermeabilização deve ser feita no início da obra, e a execução é feita em três etapas: preparação da superfície, aplicação do produto e teste de estanqueidade. Existem vários tipos de sistemas de impermeabilização, como hidrofugante, selante para vedação, argamassa impermeabilizante polimérica, manta asfáltica e manta de PVC.

Os interessados em participar da capacitação poderão se inscrever, gratuitamente, pelo formulário online

Com mais de 30 anos no mercado, a Viapol é uma das maiores empresas do ramo de impermeabilização do país. Com sede em Caçapava-SP, possui o maior parque fabril do setor em toda a América Latina. Além disso, conta com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo-SP. Possui mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras.