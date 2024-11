Prefeitura de Saquarema realizará "Jornada de Inclusão" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará "Jornada de Inclusão"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/11/2024 10:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará a “Jornada de Inclusão de Saquarema: Inclusão com responsabilidade, é possível”, devido ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, no dia 3 de dezembro. O evento será aberto à rede e às famílias saquaremenses e acontecerá no Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, nos dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 17h.

Executada pela Subsecretaria de Inclusão Educacional, a Jornada de Inclusão de Saquarema contará com palestras, stand com exposição de materiais e relatos de experiências das redes de Saquarema.

As inscrições para participação já se encontram abertas, são gratuitas e poderão ser feitas através do link

A programação:

Dia 03

8h – Credenciamento

9h – Mesa de Abertura

9h30 – Relatos – Mães atípicas

10h – Palestra com Márcia Pletsch

12h – Intervalo

14h – Palestra com Geisse Martins

15h – Relatos de experiências

17h – Encerramento

Dia 04

8h – Café da manhã

9h – Palestra com Carlos Henrique Buthers dos Anjos

9h30 – Relatos de experiências

12h – Intervalo

14h – Relatos de experiências

16h30 – Mesa com Diogo Almeida, Rosana Ribeiro e Priscila Martins

O Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira fica localizado na Rua Cel. João Catarino, 1320, no Areal; e mais informações sobre a “Jornada de Inclusão de Saquarema: Inclusão com responsabilidade, é possível” podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura.