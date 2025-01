Defesa Civil de Saquarema fes aniversário nesta quinta-feira (16) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Defesa Civil de Saquarema fes aniversário nesta quinta-feira (16)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/01/2025 14:51

Saquarema - Criada em 16 de janeiro de 2001, a Defesa Civil de Saquarema vem prestando importantes e imprescindíveis serviços à população. Com um efetivo de 10 agentes, homens e mulheres com várias formações, a Defesa Civil é vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública e, 24 anos após a sua criação, o órgão conta com planejamento, monitoramento, protocolos e uma estrutura que não havia antes.

As atribuições

A Defesa Civil de Saquarema atua, regularmente, em eventos e shows, além de fornecer instruções à população e se fazer presente em campanhas, palestras, congressos e cursos. Também realiza patrulhamento, monitoramento e visitas técnicas para a percepção de riscos, interdições, mapeamento e isolamento de áreas em vulnerabilidade, bem como análises técnicas estruturais, entre outras demandas.

A Defesa Civil de Saquarema também realiza o mapeamento de risco, o Mapa Risco, uma representação cartográfica dos locais suscetíveis ou vulneráveis às ocorrências de desastres. Esta é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão e distribuição dos recursos no terreno, por ocasião de uma emergência, pois, além de localizar geograficamente as áreas sensíveis, apresenta informações hierarquizadas sobre a intensidade e os tipos de eventos possíveis, gerando mapas de suscetibilidade e risco de movimento de massa, bem como de alagamento e inundação.

Distúrbios climáticos

Para o enfrentamento dos distúrbios climáticos que vêm se intensificando por meio de emergências e desastres provocados por fenômenos hidrológicos (inundações, alagamentos e enxurradas), geológicos (movimento de massa) e meteorológicos (tempestades: granizo, vendaval e chuvas intensas), o órgão trabalha com base em planos de contingência, dotados de ações preventiva, preditiva e reativa visando a integração, a articulação, o controle e o desenvolvimento de um protocolo oficial para a governança municipal. O objetivo é a eficiência e a eficácia das ações de resposta às emergências e aos desastres ocorridos na cidade, com o intuito de mitigar os seus efeitos, superar os obstáculos e suportar a pressão das situações adversas.

Com foco principalmente na prevenção, melhor estratégia quando o assunto é desastres naturais de qualquer tipo, a Defesa Civil conta com a colaboração fundamental da comunidade, no sentido de ser informada sobre situações de risco ou outras questões nas quais o órgão possa vir a antecipar suas ações preventivas. Daí a frase adotada como slogan de aniversário: “Defesa Civil somos todos nós!”

Sediada na Avenida Saquarema nº 5.345, em Bacaxá, a Defesa Civil de Saquarema atua integradamente com outras agências e tem seus profissionais regularmente submetidos a capacitação e treinamento, para cumprir cada vez melhor suas funções. Solicitações de atendimento de emergência podem ser feitas, por mensagens de Whatsapp, através do número (22) 99211-5580.