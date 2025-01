Prefeitura de Saquarema oferece dois cursos profissionalizantes gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), oferecerá mais dois cursos profissionalizantes gratuitos à população da cidade: Organizador de Eventos e Recepcionista em Meios de Hospedagem. Serão disponibilizadas 25 vagas para cada curso, no turno da tarde, e as inscrições para ambos os cursos devem ser feitas de 22 a 27 de janeiro, online, pelo aplicativo Colab.

O Curso Organizador de Eventos terá a confirmação de inscrição na terça-feira (28), das 8h às 17h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo nº 139, e as aulas terão início em 3 de fevereiro. Já para o curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem, a confirmação da inscrição será no dia 29 de janeiro, no mesmo horário e local, com as aulas iniciando em 10 de fevereiro.

Para a inscrição nos dois cursos, cujas aulas serão ministradas no próprio Centro de Capacitação, é necessária a apresentação da seguinte documentação: 1 foto 3x4, RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade (9º ano completo) e comprovante de residência.

Para inscrição no curso de Organizador de Eventos e Recepcionista em Meios de Hospedagem, deve ser acessado o link . Já para se inscrever no curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem, deve acessar este link

Os alunos selecionados a partir da pré-inscrição on-line, no Colab, serão notificados via e-mail e/ou mensagem de texto. Por isso, os candidatos devem ficar atentos na hora do preenchimento do formulário e revisar as informações do endereço de e-mail e do número de telefone.

Estes são os dois primeiros cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura em 2025. No ano passado, 44 cursos, entre profissionalizantes e preparatórios, foram disponibilizados gratuitamente aos moradores da cidade.