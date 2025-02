Prefeitura disponibiliza dois cursos preparatórios gratuitos para os moradores de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura disponibiliza dois cursos preparatórios gratuitos para os moradores de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/02/2025 12:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está oferecendo aos moradores mais dois cursos preparatórios: Militar (Fuzileiro Naval) e ENCCEJA (Fundamental e Médio). As inscrições para ambos os cursos serão de 6 a 11 de fevereiro, pelo aplicativo COLAB. A confirmação das inscrições será presencial, dias 13 e 14 de fevereiro, no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, onde também serão ministradas as aulas.

Para o curso preparatório Militar (Fuzileiro Naval) serão oferecidas 50 vagas, no turno da noite, com aulas às terças e quintas-feiras, iniciando dia 18 de fevereiro. Os candidatos deverão ter de 18 a 22 anos e a documentação necessária é a seguinte: RG e CPF (cópias), comprovante do Ensino Médio completo e comprovante de residência.

Já o curso Preparatório ENCCEJA (Fundamental e Médio) terá aulas à tarde e à noite, com 50 vagas por turno e início dia 17 de fevereiro. Os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos e apresentar a seguinte documentação: RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Com estes, já são quatro cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura somente em 2025. No ano passado, 44 cursos, entre profissionalizantes e preparatórios, foram disponibilizados gratuitamente aos moradores da cidade.