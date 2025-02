Grupo Balacobaco faz show no Festival de Verão de Saquarema neste sábado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Grupo Balacobaco faz show no Festival de Verão de Saquarema neste sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/02/2025 15:35

Saquarema - O Festival de Verão de Saquarema chega ao seu fim neste sábado (22), com uma apresentação imperdível do Grupo Balacobaco. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, organizou uma despedida em grande estilo para o evento que movimentou a cidade com música, esporte e lazer. O show acontecerá na Praça do Coração, no Centro, a partir das 23h.

O Grupo Balacobaco conquistou espaço no cenário musical brasileiro com um repertório que mistura samba, pagode e outros ritmos dançantes. Formado em 2009, no bairro de Pilares, no Rio de Janeiro, o grupo reúne músicos experientes que, após anos acompanhando grandes nomes do samba, decidiram criar uma banda com estilo próprio e cheio de personalidade. Entre os seus sucessos mais conhecidos estão “Chuva de Arroz”, “De onde eu venho” e “Tia Anastácia”. Essas músicas certamente farão parte do setlist do grupo.

O Festival de Verão

Além das atrações musicais, o festival ofereceu uma programação esportiva diversificada. As atividades ocorreram nas arenas da Vila, Areal e Barrinha e incluíram competições e recreações ao longo do evento, incentivando a prática esportiva entre moradores e visitantes.

O Festival de Verão de Saquarema 2025 foi um sucesso, proporcionando entretenimento, cultura e esporte para a cidade. Ao longo das últimas semanas, o público pôde desfrutar de shows memoráveis na Praça do Coração, incluindo apresentações de Maneva, Leoni, João Gabriel, Monobloco, Grupo Bom Gosto e Raimundos. Agora, com o encerramento comandado pelo Grupo Balacobaco, o evento se despede deixando sua marca como um dos principais festivais da região.