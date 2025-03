Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prendem homem acusado de roubo a residência - Divulgação/PCERJ

Publicado 24/03/2025 12:40 | Atualizado 24/03/2025 12:41

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam, nesta quinta-feira (19), um homem suspeito de participar de um assalto a uma residência em fevereiro deste ano, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele foi preso no Centro de Saquarema após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da unidade.

Segundo as investigações, o homem, junto com outros dois comparsas, invadiram uma residência no bairro do Jaconé e roubaram os pertences da vítima. Na ocasião, os criminosos agrediram a vítima com coronhadas.



Os policiais civis cumpriram um mandado de prisão temporária contra o homem, que não teve a identidade revelada.