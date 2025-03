Teatro Municipal de Saquarema receberá evento de dança "Apresentação de Gala" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal de Saquarema receberá evento de dança "Apresentação de Gala"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/03/2025 12:34

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, receberá, neste sábado (29), às 18h30, o evento de dança "Apresentação de Gala", voltado para todos os públicos.

Além da apresentação de gala dos alunos do projeto Primeiro Passo, com um Grand Dèfilé (grande desfile), o evento terá a reapresentação do espetáculo "A Nova Cinderella", trazendo a exibição de diversas modalidades de dança, como ballet clássico, jazz dance e dança moderna. A direção do espetáculo é de Patrícia Beltrão e a classificação etária é livre.

Os ingressos estão à venda na secretaria do Projeto Primeiro Passo, localizada na Rua Visconde de Baependi, 153 - ao lado da Colônia dos Pescadores de Saquarema, por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada)

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.