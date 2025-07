Prefeitura de Saquarema realizará Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará Feira de Empregabilidade e EmpreendedorismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/07/2025 16:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promoverá, na próxima terça (29) e quarta-feira (30), das 9h às 19h, a Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo. O evento, realizado por meio do Centro de Capacitação Vinícius Vidal França, integra o Projeto de Qualificação Profissional do município e tem como objetivo ampliar o acesso da população a oportunidades no mercado de trabalho e fomentar o empreendedorismo local.

Durante os dois dias de programação, os participantes poderão assistir a palestras com especialistas, participar de workshops práticos, visitar exposições temáticas e se conectar com empresas, instituições de ensino e profissionais de diferentes áreas. A feira também será uma excelente oportunidade para quem busca atualizar conhecimentos, fazer networking e se capacitar para novos desafios profissionais.

A ação conta com a parceria de importantes instituições, como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, o Serviço Social da Indústria – SESI, a Universidade Estácio de Sá e o Instituto Descola. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados. A Feira acontecerá no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tia Melo, nº 25, bairro São Geraldo.