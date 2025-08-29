HELagos, em Saquarema, realizou encontro do Agosto Lilás nesta quinta-feira (28) - Divulgação

HELagos, em Saquarema, realizou encontro do Agosto Lilás nesta quinta-feira (28)Divulgação

Publicado 29/08/2025 19:35 | Atualizado 29/08/2025 20:14

Saquarema - O Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, referência do Governo do Estado no atendimento a mulheres vítimas de violência na Baixada Litorânea, promoveu, nesta quinta-feira (28), um evento especial em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. O encontro reuniu colaboradores do hospital, homens e mulheres, e proporcionou um espaço de reflexão e troca de experiências sobre estratégias de acolhimento às vítimas.

Durante a ação, a roda de conversa foi conduzida por convidadas de destaque no enfrentamento à violência contra a mulher. A inspetora da Polícia Civil Suhellen Mattos (124ª DP) ressaltou a importância das forças de segurança no acolhimento e na proteção dos direitos das vítimas, enquanto a policial civil Ana Pessanha destacou a necessidade de desmistificar a Lei Maria da Penha, garantindo sua aplicação efetiva.

A advogada Gabriela Brandão, vice-presidente da OAB Saquarema, e Luciana Sias, presidente da Comissão OAB Mulher, reforçaram que a violência doméstica não escolhe cor, classe ou endereço, e que o enfrentamento exige ação integrada de diferentes instituições. Catarina Moura, da Guarda Civil Municipal de Saquarema, compartilhou experiências do acolhimento a mulheres vítimas de violência no município, mostrando a relevância do trabalho articulado entre órgãos públicos.

Entre as iniciativas simbólicas, destaca-se a iluminação lilás na fachada do hospital, instalada uma semana antes, como marco visual de acolhimento. Durante o encontro, as experiências compartilhadas foram discutidas de forma acolhedora e técnica, apresentando caminhos de apoio e a rede de proteção disponível.

Nosso objetivo é que todas as mulheres da região saibam que o HELagos é um espaço seguro e preparado para acolhê-las. Aqui, elas serão ouvidas e orientadas por uma equipe multiprofissional qualificada, que garante cuidado e proteção em cada atendimento. Este evento também reforça a missão de informar a população sobre sermos referência no enfrentamento à violência contra a mulher”, destaca a diretora geral do HELagos, Mayla Marçal Portela.

Também por meio do programa SOS Mulher, o hospital reafirma seu compromisso de apoiar cada mulher que procura ajuda. Com equipe multidisciplinar e espaço estruturado, o HELagos mantém seu propósito: ouvir, proteger e orientar, porque cada história importa.