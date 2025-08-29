HELagos, em Saquarema, realizou encontro do Agosto Lilás nesta quinta-feira (28)Divulgação
Em Saquarema, Hospital Estadual dos Lagos realiza encontro do Agosto Lilás
Unidade é referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na Baixada Litorânea
Prefeita de Araruama lidera Marcha de Combate à Violência Contra a Mulher pelas ruas do Centro
Daniela Soares (PL) utilizou o microfone para reforçar a importância do enfrentamento à questão. Em sua fala, destacou que a luta pela vida e pelo respeito às mulheres deve ser permanente e coletiva
Prefeito de Iguaba Grande busca investimentos para saúde e infraestrutura em reuniões no Rio de Janeiro
Fabinho Costa (CID) fez a agenda na companhia do ex-prefeito Vantoil Martins (CID) e do deputado federal Júlio Lopes
Políticas públicas de proteção à infância e adolescência é tema de reunião em Arraial do Cabo
Reunião foi nesta quinta-feira (28) contou com prefeito Marcelo Magno (PL), seu vice, Diego Silveira (MDB), o vereador Leniel Borel (PP), o empresário Felipe Pampolha e secretários municipais
Prefeito de Cabo Frio lança programa de inserção de PCDs no mercado de trabalho
"Emprego já Inclusivo" vai funcionar em parceria com empresários e instituições de defesa da pessoa com deficiência
Câmara de Araruama se prepara para julgamento das contas de ex-prefeita
Rejeição pode tornar Lívia de Chiquinho (PODE) inelegível por oito anos, assim como ocorreu com seu marido e ex-prefeito, Chiquinho da Educação (PODE)
