Prefeitura se Saquarema realiza encerramento da Campanha Outubro Rosa na segunda-feira (3) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/10/2025 18:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na próxima segunda-feira (3), o encerramento da Campanha Outubro Rosa, movimento mundial dedicado à conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama. Durante todo o mês, diversas ações educativas e de cuidado foram promovidas no município, e este encontro marca o fechamento simbólico das atividades, reforçando a importância da continuidade da atenção à saúde feminina ao longo de todo o ano.

A programação acontecerá das 9h às 15h, na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade. Inicialmente previsto para o dia 31 de outubro, o evento precisou ser adiado devido às condições climáticas adversas. No entanto, toda a estrutura e atividades planejadas foram mantidas, garantindo ao público uma jornada de acolhimento, bem-estar e informação.

A iniciativa tem como principal objetivo promover o cuidado integral à saúde da mulher, com foco na prevenção, identificação de sinais precoces e no fortalecimento do autocuidado como instrumento de proteção à vida. A conscientização sobre o câncer de mama é essencial, uma vez que o diagnóstico realizado em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e recuperação.

Cuidados e atividades

Durante o evento, serão oferecidos serviços de marcação de mamografia, aferição de pressão arterial e glicose, além de orientações sobre saúde da mulher, saúde do idoso, tabagismo, hanseníase, tuberculose e demais questões de saúde pública. Também estarão disponíveis testes rápidos para ISTs, possibilitando que a população tenha acesso facilitado a exames e informações essenciais de prevenção.

Além dos cuidados clínicos, o público poderá participar de aulas de dança, atividades de yoga e defesa pessoal, promovendo bem-estar físico e emocional. Haverá ainda atendimento e orientações jurídicas, sociais e psicológicas, fortalecendo o apoio integral às mulheres, considerando suas múltiplas necessidades e realidades.

A ação busca proporcionar um momento de convivência, acolhimento e carinho, valorizando a qualidade de vida e reforçando a importância de cuidar de si e apoiar outras mulheres em suas trajetórias. O enfrentamento ao câncer de mama é coletivo, envolve afeto, empatia e informação e cada gesto de cuidado faz diferença.

A Prefeitura de Saquarema está convidando todas as mulheres, suas famílias e toda a comunidade a participarem, contribuindo para o fortalecimento dessa rede de cuidado, prevenção e solidariedade.