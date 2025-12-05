Prefeitura de Saquarema realiza processo de regularização fundiária no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza processo de regularização fundiária no município
Atualmente, o trabalho de campo está sendo realizado em áreas nos bairros Retiro, São Geraldo, Vilatur, Jaconé e Raia
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
2ª Exposição Natalina de Saquarema Mangalarga Marchador movimenta o Parque de Exposições Marcos Santiago
Evento é um dos mais aguardados do calendário regional e acontece até sábado (6)
2ª Edição do Festival da Galinha Caipira acontece neste sábado em Saquarema
Evento será realizado das 09h às 22h, no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa, e reunirá moradores, visitantes, produtores locais e apreciadores da culinária típica da região
Esportistas de Saquarema são destaque na principal competição de futebol infantil do Rio de Janeiro
Projeto Atletas do Futuro desenvolve estudantes da rede pública da cidade por meio de treinamentos focados na excelência esportiva e na formação cidadã
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
