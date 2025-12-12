Saquarema conquistou selo de transparência pública - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/12/2025 18:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema conquistou, nesta quinta-feira (11), o Selo Prata de Transparência Pública 2025. O reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RJ é parte do Programa Nacional de Transparência Pública e reforça o município em pontos como clareza na prestação de contas e acesso à informação. O programa avalia rigorosamente a divulgação de dados públicos e certifica os órgãos que cumprem critérios técnicos de excelência.

O reconhecimento veio no primeiro ano de atividades da Secretaria de Transparência e Integridade. O órgão, criado no início de 2025, foi fundamental para elevar os padrões do município, garantindo a rápida adequação de Saquarema às exigências de transparência das maiores instituições de referência do Brasil.

Seriedade e respeito

“Quando a nossa gestão é reconhecida por órgãos de controle externos, quem ganha é a população de Saquarema. A transparência não é apenas uma obrigação legal, é o pilar que sustenta a confiança do cidadão no nosso trabalho. O reconhecimento nesse setor é a prova de que estamos administrando os recursos públicos com a seriedade e o respeito que cada morador da nossa cidade merece”, afirmou a prefeita Lucimar Vidal.

O selo alinha as práticas de transparência municipais às diretrizes mais modernas de governança, dialogando com instituições como o Senado Federal, a Controladoria-Geral da União – CGU e a Transparência Internacional – Brasil. Para a Secretária Municipal de Transparência e Integridade, Daniele Marques, o evento consolida um esforço técnico diário: “Participar de um evento dessa magnitude, promovido pelo TCE/RJ, reafirma que estamos no caminho certo. A transparência é uma construção diária que envolve técnica, vigilância e vontade política. Estamos focados em garantir que cada dado da Prefeitura esteja acessível e claro, fortalecendo o controle social e elevando Saquarema a um patamar de referência em integridade pública”, afirmou.

O Encontro reuniu referências em governança e foi dedicado à discussão da cultura da transparência na administração pública brasileira.