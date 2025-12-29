Réveillon 2026 em Saquarema terá mudanças no trânsitoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Em Saquarema, as alterações irão acontecer a partir das 18h, na segunda-feira (29), terça-feira (30) e quarta-feira (31). Nos demais bairros, as mudanças ocorrerão nos dias 30 e 31, também a partir das 18h.
Importante frisar que a Guarda Civil avaliará a quantidade de pessoas circulando em direção aos locais de shows para manter a integridade física e a maior mobilidade dos transeuntes. Caso seja necessário, algumas ruas poderão ser fechadas antes do horário previsto.
Confira abaixo,os desvios e novos trajetos para as festas de Réveillon no município:
Saquarema: A partir das 18 horas dos dias 29, 30 e 31, a Guarda Civil fará a interdição da Avenida Ministro Salgado Filho, que terá desviado o trânsito para a Rua Oito de Maio. A Rua Doutor Luiz Januário terá desfio parcial da altura do antigo Supermercado Batista, até a Praça do Artesanato.
