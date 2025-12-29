Réveillon 2026 em Saquarema terá mudanças no trânsito - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Réveillon 2026 em Saquarema terá mudanças no trânsitoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/12/2025 16:39

Saquarema - Por conta das festas do Réveillon em Saquarema, Vilatur, Sampaio Corrêa e Jaconé, a Guarda Civil Municipal definiu algumas mudanças no tráfego de veículos para garantir mais segurança aos pedestres e fluidez ao trânsito no município.



Em Saquarema, as alterações irão acontecer a partir das 18h, na segunda-feira (29), terça-feira (30) e quarta-feira (31). Nos demais bairros, as mudanças ocorrerão nos dias 30 e 31, também a partir das 18h.



Importante frisar que a Guarda Civil avaliará a quantidade de pessoas circulando em direção aos locais de shows para manter a integridade física e a maior mobilidade dos transeuntes. Caso seja necessário, algumas ruas poderão ser fechadas antes do horário previsto.



Confira abaixo,os desvios e novos trajetos para as festas de Réveillon no município:



Saquarema: A partir das 18 horas dos dias 29, 30 e 31, a Guarda Civil fará a interdição da Avenida Ministro Salgado Filho, que terá desviado o trânsito para a Rua Oito de Maio. A Rua Doutor Luiz Januário terá desfio parcial da altura do antigo Supermercado Batista, até a Praça do Artesanato.

Jaconé: A partir das 18h dos dias 30 e 31, a mudança ocorrerá na altura da Rua 96, próximo ao calçadão.

Vilatur: A partir das 17h dos dias 30 e 31 as interdições serão no trecho da Avenida Beira Mar, próximas ao Posto de Saúde do bairro. Importante frisar que, durante o dia, o trânsito estará livre no trecho da Avenida Nova Saquarema.

Sampaio Corrêa: Nos dias 30 e 31, a partir das 18h, a interdição será feita na Rua Vinte e Oito de Setembro, na altura do campo de grama sintética. Já a Rua José Mendes de Souza terá o trânsito desviado na altura da Rua Horácio Fonseca.