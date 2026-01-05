Prefeitura de Saquarema já disponibilizou guias para pagamento do IPTU e FORO 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mais artigos de O Dia
O Dia
Saquarema - A Prefeitura de Saquarema já disponibilizou as guias para o pagamento do IPTU, Taxa de Foro e demais tributos municipais referentes ao ano de 2026. Os contribuintes podem acessar os documentos online, pelo site oficial da Prefeitura, ou presencialmente, em postos de atendimento.
Os locais de atendimento incluem a Central do Cidadão, localizada na Avenida Saquarema, 5.481, Bacaxá, próximo ao Terminal Rodoviário do Horto, e o Posto de Atendimento de Jaconé, situado na Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Condições de pagamento
A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação informa que o pagamento do IPTU pode ser feito em cota única ou parcelado, conforme discriminado a seguir: 20% de desconto para pagamento integral até 30 de janeiro. 10% de desconto para pagamento integral até 27 de fevereiro. Parcelamento em até 10 vezes, sem desconto, com a primeira parcela vencendo em 31 de janeiro. A Taxa de Foro pode ser parcelada em até 4 vezes, também com o primeiro vencimento em 30 de janeiro.
Os contribuintes devem apresentar documentos pessoais e do imóvel para emissão das guias. O pagamento pode ser realizado nos bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Outros tributos disponíveis
Além do IPTU e da Taxa de Foro, as guias do ISS (Imposto Sobre Serviços) e da TFAL (Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas) de 2026 também estão disponíveis. O ISS variável vence em 20 de fevereiro. O ISS fixo e a TFAL têm vencimento em 31 de março.
As guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, na aba “Guia de Recolhimento”, ou retiradas na sede municipal, nos setores de Arrecadação e ISS, próximo às datas de vencimento.
O que é feito com o IPTU e o FORO?
Com os impostos arrecadados do IPTU, FORO, ISS e demais taxas, a Prefeitura de Saquarema mantém diversos serviços públicos na cidade. Dentre eles, pode-se destacar a limpeza urbana, os investimentos em pavimentação e infraestrutura, os salários dos funcionários e qualquer outra demanda do município. “O IPTU é um dos principais meios de arrecadação dos municípios e é responsável pelo custeio de muitos dos nossos serviços públicos. Com a contribuição do cidadão, a cidade cresce e os investimentos permanecem sendo realizados para o crescimento da cidade", afirmou o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Alves Ramalho.
Além desses serviços, a legislação brasileira exige que 25% do arrecadado no IPTU deve ser repassado para o custeio de despesas da Educação e 15% para a Saúde. A outra parte do imposto é uma receita livre, podendo ser aplicada no custeio de todos os setores do serviço público.