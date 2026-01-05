Prefeitura de Saquarema já disponibilizou guias para pagamento do IPTU e FORO 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema disponibiliza guias para pagamento do IPTU e FORO 2026
Contribuintes podem acessar os documentos online, pelo site oficial da Prefeitura, ou presencialmente, em postos de atendimento
Prefeitura de Saquarema disponibiliza guias para pagamento do IPTU e FORO 2026
Contribuintes podem acessar os documentos online, pelo site oficial da Prefeitura, ou presencialmente, em postos de atendimento
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
Marcelo Magno anuncia reforço histórico na segurança do Réveillon em Arraial do Cabo
Cidade espera cerca de 700 mil turistas e terá shows, fogos e fiscalização reforçada
Marcelo Magno lança Calendário de Eventos 2026 e consolida estratégia de fortalecimento do turismo em Arraial
Material foi elaborado com foco no desenvolvimento econômico e combate à sazonalidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.