Prefeitura de Saquarema já disponibilizou guias para pagamento do IPTU e FORO 2026 Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/01/2026 13:54

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema já disponibilizou as guias para o pagamento do IPTU, Taxa de Foro e demais tributos municipais referentes ao ano de 2026. Os contribuintes podem acessar os documentos online, pelo site oficial da Prefeitura , ou presencialmente, em postos de atendimento.

Os locais de atendimento incluem a Central do Cidadão, localizada na Avenida Saquarema, 5.481, Bacaxá, próximo ao Terminal Rodoviário do Horto, e o Posto de Atendimento de Jaconé, situado na Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Condições de pagamento

A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação informa que o pagamento do IPTU pode ser feito em cota única ou parcelado, conforme discriminado a seguir: 20% de desconto para pagamento integral até 30 de janeiro. 10% de desconto para pagamento integral até 27 de fevereiro. Parcelamento em até 10 vezes, sem desconto, com a primeira parcela vencendo em 31 de janeiro. A Taxa de Foro pode ser parcelada em até 4 vezes, também com o primeiro vencimento em 30 de janeiro.

Os contribuintes devem apresentar documentos pessoais e do imóvel para emissão das guias. O pagamento pode ser realizado nos bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Outros tributos disponíveis

Além do IPTU e da Taxa de Foro, as guias do ISS (Imposto Sobre Serviços) e da TFAL (Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas) de 2026 também estão disponíveis. O ISS variável vence em 20 de fevereiro. O ISS fixo e a TFAL têm vencimento em 31 de março.

As guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, na aba “Guia de Recolhimento”, ou retiradas na sede municipal, nos setores de Arrecadação e ISS, próximo às datas de vencimento.

O que é feito com o IPTU e o FORO?

Com os impostos arrecadados do IPTU, FORO, ISS e demais taxas, a Prefeitura de Saquarema mantém diversos serviços públicos na cidade. Dentre eles, pode-se destacar a limpeza urbana, os investimentos em pavimentação e infraestrutura, os salários dos funcionários e qualquer outra demanda do município. “O IPTU é um dos principais meios de arrecadação dos municípios e é responsável pelo custeio de muitos dos nossos serviços públicos. Com a contribuição do cidadão, a cidade cresce e os investimentos permanecem sendo realizados para o crescimento da cidade", afirmou o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Alves Ramalho.

Além desses serviços, a legislação brasileira exige que 25% do arrecadado no IPTU deve ser repassado para o custeio de despesas da Educação e 15% para a Saúde. A outra parte do imposto é uma receita livre, podendo ser aplicada no custeio de todos os setores do serviço público.