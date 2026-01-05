Rei e Rainha do Mar chega para agitar ainda mais o verão em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Rei e Rainha do Mar chega para agitar ainda mais o verão em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

A expectativa é que cerca de dois mil participantes agitem as águas de Saquarema em um cenário paradisíaco – a Praia de Vila, que conquistou, em 2025, o Selo Bandeira Azul, a maior certificação internacional concedida aos locais que atendem aos critérios de qualidade, sustentabilidade e educação ambiental.



Sempre em busca de um local apropriado para a prática do esporte, o Rei e Rainha do Mar desembarca em Saquarema pouco tempo depois da cidade assumir o topo da Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambiental.



Marco histórico



Com tudo praticamente pronto para esse grande evento, Pedro Monteiro, CEO da Effect Sports, garante que as provas prometem agitar ainda mais a alta temporada de turismo em Saquarema. “Sabemos que janeiro é um mês de muito movimento na Região dos Lagos e o Rei e Rainha do Mar chega para fazer parte disso. Nosso evento aquecerá ainda mais a economia da cidade, agitando a rede hoteleira, restaurantes e todo o comércio de um modo geral. Isso é muito interessante para todos nós. Estamos muito felizes por essa parceria com a Prefeitura de Saquarema”, afirmou.



O evento vem entusiasmando também o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, que está feliz por ser sede desta etapa do Rei e Rainha do Mar. “Receber, pela primeira vez, o Rei e Rainha do Mar é um marco histórico para Saquarema. Trata-se de um dos maiores eventos de esportes aquáticos do país, que fortalece nossa vocação esportiva, projeta a cidade no cenário nacional e internacional e impulsiona significativamente o turismo e a economia local. Eventos desse porte movimentam a rede hoteleira, o comércio e os serviços, além de inspirarem nossos atletas e reforçarem o compromisso do município com o esporte, o lazer e o desenvolvimento sustentável”, comentou.



As provas são pensadas para toda a família, começando pela participação das crianças a partir de 3 anos de idade, e oferecem benefícios exclusivos para interessados em participar, tais como pessoas com deficiência que têm direito a 50% de desconto nas inscrições e contam com acompanhamento nas provas, conforme as normativas da modalidade – essa necessidade precisa ser avisada no ato na retirada do kit. As pessoas acima de 60 anos têm, igualmente, 50% de desconto nas inscrições e as assessorias esportivas e grupos com mais de 10 inscritos têm direito a um cupom de desconto de 10% para os alunos e, a cada dez inscrições, ganham uma cortesia.



Esse será o primeiro evento do circuito de 2026 que já tem outras datas confirmadas, como o Rainha do Mar, tradicional evento só para mulheres que acontecerá no dia 15 de março, na Praia de Copacabana, com a etapa de Cabo Frio no dia 24 de maio, na Praia do Peró, e a etapa de fechamento do ano nas areias de Copacabana, nos dias 12 e 13 de dezembro.



Horários das largadas das provas:



Adultos

7h | Beach Run 2k e 4k

7h15 | Open 500m (masculino)

7h30 | Open 500m (feminino)

7h45 | Beach Biathlon (masculino)

8h | Beach Biathlon (feminino)

8h15 | Sprint 1k (masculino)

8h30 | Sprint 1k (feminino)

8h45 | Classic 2k (masculino)

9h | Classic 2k (feminino)

9h30 | Challenge 3k (masculino)

9h45 | Challenge 3k (feminino)



Saquarema - Saquarema receberá, pela primeira vez, atletas profissionais e amadores para uma super edição do Rei e Rainha do Mar, o maior festival de esportes de praia do mundo. A disputa na Praia da Vila será no dia 25 de janeiro, abrindo o circuito 2026 do evento. As inscrições já estão abertas no site e essa é uma realização da Effect Sport, em parceria com a Prefeitura de Saquarema.A expectativa é que cerca de dois mil participantes agitem as águas de Saquarema em um cenário paradisíaco – a Praia de Vila, que conquistou, em 2025, o Selo Bandeira Azul, a maior certificação internacional concedida aos locais que atendem aos critérios de qualidade, sustentabilidade e educação ambiental.Sempre em busca de um local apropriado para a prática do esporte, o Rei e Rainha do Mar desembarca em Saquarema pouco tempo depois da cidade assumir o topo da Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambiental.Com tudo praticamente pronto para esse grande evento, Pedro Monteiro, CEO da Effect Sports, garante que as provas prometem agitar ainda mais a alta temporada de turismo em Saquarema. “Sabemos que janeiro é um mês de muito movimento na Região dos Lagos e o Rei e Rainha do Mar chega para fazer parte disso. Nosso evento aquecerá ainda mais a economia da cidade, agitando a rede hoteleira, restaurantes e todo o comércio de um modo geral. Isso é muito interessante para todos nós. Estamos muito felizes por essa parceria com a Prefeitura de Saquarema”, afirmou.O evento vem entusiasmando também o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, que está feliz por ser sede desta etapa do Rei e Rainha do Mar. “Receber, pela primeira vez, o Rei e Rainha do Mar é um marco histórico para Saquarema. Trata-se de um dos maiores eventos de esportes aquáticos do país, que fortalece nossa vocação esportiva, projeta a cidade no cenário nacional e internacional e impulsiona significativamente o turismo e a economia local. Eventos desse porte movimentam a rede hoteleira, o comércio e os serviços, além de inspirarem nossos atletas e reforçarem o compromisso do município com o esporte, o lazer e o desenvolvimento sustentável”, comentou.As provas são pensadas para toda a família, começando pela participação das crianças a partir de 3 anos de idade, e oferecem benefícios exclusivos para interessados em participar, tais como pessoas com deficiência que têm direito a 50% de desconto nas inscrições e contam com acompanhamento nas provas, conforme as normativas da modalidade – essa necessidade precisa ser avisada no ato na retirada do kit. As pessoas acima de 60 anos têm, igualmente, 50% de desconto nas inscrições e as assessorias esportivas e grupos com mais de 10 inscritos têm direito a um cupom de desconto de 10% para os alunos e, a cada dez inscrições, ganham uma cortesia.Esse será o primeiro evento do circuito de 2026 que já tem outras datas confirmadas, como o Rainha do Mar, tradicional evento só para mulheres que acontecerá no dia 15 de março, na Praia de Copacabana, com a etapa de Cabo Frio no dia 24 de maio, na Praia do Peró, e a etapa de fechamento do ano nas areias de Copacabana, nos dias 12 e 13 de dezembro.7h | Beach Run 2k e 4k7h15 | Open 500m (masculino)7h30 | Open 500m (feminino)7h45 | Beach Biathlon (masculino)8h | Beach Biathlon (feminino)8h15 | Sprint 1k (masculino)8h30 | Sprint 1k (feminino)8h45 | Classic 2k (masculino)9h | Classic 2k (feminino)9h30 | Challenge 3k (masculino)9h45 | Challenge 3k (feminino)

Kids Run

9h20 | Kids Run 50m (3 a 4 anos)

9h35 | Kids Run 100m (5 a 7 anos)

9h50 | Kids Run 300m (8 a 10 anos)

10h10 | Kids Run 600m (11 a 13 anos)



Kids Swim

11h30 | Kids Swim 200m (9 a 11 anos)

11h40 | Kids Swim 400m (12 e 13 anos)