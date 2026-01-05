Festival de Verão Saquarema 2026 acontecerá em janeiro e fevereiro na cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - Promovido pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o Festival de Verão Saquarema 2026 está confirmado e promete movimentar a cidade entre janeiro e fevereiro. Já consolidado como um dos principais eventos do calendário oficial do município, o festival deve atrair moradores e turistas, fortalecendo o turismo, a economia local e a oferta de lazer durante a alta temporada.

Shows

A programação musical reúne grandes nomes da música brasileira e acontece sempre às 23h, na Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O festival tem início no dia 10 de janeiro, com show de Tuca Fernandes, trazendo grandes sucessos do axé. No dia 17 de janeiro, é a vez da banda Barão Vermelho, um dos maiores nomes do rock nacional, subir ao palco. Já no dia 24 de janeiro, o público poderá curtir o sertanejo de Lukas e Gustavo. Encerrando o mês de janeiro, no dia 31, quem comanda a festa é o cantor Kamisa 10, referência atual do pagode. A programação segue em fevereiro e, no dia 7, o grupo Pagode da Malu fecha a agenda de shows, garantindo muita animação e energia positiva.

Esporte

Além dos espetáculos musicais, o Festival de Verão Saquarema 2026 também se destaca pela forte presença do esporte. Ao longo do evento, serão realizadas diversas competições nas modalidades Altinha, Futmesa, Futevôlei, Beach Tennis, Vôlei, Bodyboard, Surfe, Skimboard, Canoa OC6, Stand Up Paddle (SUP) e Canoagem de Velocidade. O festival contará ainda com outras atividades esportivas e aulas de dança, ampliando as opções de participação para todas as idades.

Para o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro, o festival reforça a identidade de Saquarema como cidade do esporte e do entretenimento: “O Festival de Verão é um evento completo, que valoriza nossos atletas, movimenta o turismo e oferece opções gratuitas de lazer para moradores e visitantes. É uma forma de mostrar que Saquarema vai muito além das praias, unindo cultura, esporte e qualidade de vida”, destacou o Secretário.

Programação dos shows:

10/01 – Show Tuca Fernandes – 23h / Praça do Coração

17/01 – Show Barão Vermelho– 23h / Praça do Coração

24/01 – Show Lukas e Gustavo – 23h / Praça do Coração

31/01– Show Kamisa 10 – 23h / Praça do Coração

07/02 – Show Pagode da Malu – 23h / Praça do Coração

Programação esportiva:

JANEIRO

Atividades do dia 10/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Cross Trainning (Mirante – Profª. Thays)

8h – Altinha 10h – Futemesa

17h – Dança (Prof. Welitinho)

Atividades do dia 11/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h Futevôlei – (Escolinha e Feminino)

10h Futevôlei – (Open)

Atividades do dia 17/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinam. Funcional (Mitra – Prof. Lucas)

8h – Beach Tennis

17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)

Atividades do dia 18/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Beach Tennis

Atividades do dia 24/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Crossfit (Saquarema – Prof. Tadeu)

8h – Vôlei (Master 45+)

10h – Vôlei (Intermediário)

17h – Dança (Prof. Sandro)

Atividades do dia 25/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Vôlei (Escolinha)

10h – Vôlei (Open)

Atividades do dia 31/01, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinamento Funcional (Saq. Viva + Esporte)

8h – Bodyboard

17h – Dança (Prof. Welitinho)

FEVEREIRO

Atividades do dia 01/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h30 – Surf

Atividades do dia 07/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

7h – Treinam. Funcional (CT Monstros – Prof. Edmilson)

8h – Skimboard

17h – Dança (Prof. Sérgio Coelho)

Atividades do dia 07/02, na Orla da Lagoa (bairro Areal):

7h – briefing

7h40 – Canoa OC6 / SUP / Canoagem de velocidade – SUB 18

Atividades do dia 08/02, na Praia de Itaúna – Casarão (Rua dos Robalos):

8h – Bodysurf