Prefeitura de Saquarema abre chamamento público para apresentações no Teatro Municipal Mário LagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura abre chamamento público para apresentações no Teatro Municipal de Saquarema
Edital busca compor a grade de apresentações do espaço, contemplando espetáculos de teatro, dança, música, circo, além de exibições artísticas de escolas públicas e privadas do município
Festival de Verão Saquarema 2026 começa em janeiro com programação musical e esportiva
Evento começa neste sábado (10). Festival deve atrair moradores e turistas, fortalecendo o turismo, a economia local e a oferta de lazer durante a alta temporada
Saquarema recebe pela primeira vez o evento Rei e Rainha do Mar neste mês
Disputa na Praia da Vila será no dia 25 de janeiro, abrindo o circuito 2026 do evento. Inscrição já estão abertas
Prefeitura de Saquarema disponibiliza guias para pagamento do IPTU e FORO 2026
Contribuintes podem acessar os documentos online, pelo site oficial da Prefeitura, ou presencialmente, em postos de atendimento
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
