Prefeitura de Saquarema abre chamamento público para apresentações no Teatro Municipal Mário LagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/01/2026 14:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, lançou um novo chamamento público para selecionar projetos culturais que integrarão a programação do Teatro Municipal Mário Lago nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2026.

O edital busca compor a grade de apresentações do espaço, contemplando espetáculos de teatro, dança, música, circo, além de exibições artísticas de escolas públicas e privadas do município. Também poderão ser inscritos eventos de pequeno porte que promovam o acesso à cultura, incentivem o aprimoramento das produções locais e ofereçam ao público saquaremense espetáculos de qualidade.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 05 e 12 de janeiro, de duas formas: On-line: Enviando os Anexos I e II preenchidos para o e-mail teatromunicipal@saquarema.rj.gov.br e presencialmente, na secretaria do Teatro Municipal Mário Lago.

No momento da inscrição, o proponente deve apresentar cópia dos documentos pessoais, projeto do evento, Anexo I – Formulário de Cadastro de Proposta e portfólio da produção

Podem participar pessoas jurídicas (produtoras, associações, entidades culturais, grupos artísticos, entre outros) e pessoas físicas interessadas em apresentar seus projetos no teatro.

Avaliação e seleção dos projetos

II. As propostas enviadas serão analisadas pela equipe técnica do Teatro Municipal Mário Lago, que verificará a documentação e a adequação dos projetos. Os projetos aprovados poderão ser agendados conforme a disponibilidade do espaço, sendo necessário o preenchimento do Anexo III – Termo de Utilização do Teatro Municipal Mário, que será disponibilizado após a aprovação dos anexos I

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a direção do teatro pelo e-mail teatromunicipal@saquarema.rj.gov.br.

