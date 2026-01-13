Prefeitura de Saquarema promove evento do Janeiro Roxo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/01/2026 16:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará na terça-feira (27) uma ação especial da campanha Janeiro Roxo, dedicada à informação, conscientização e combate à hanseníase. Trata-se do evento “Hanseníase: Juntos Podemos Vencer esse Preconceito”, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que acontecerá, das 8h30 às 15h, na Casa do Educador, em Porto da Roça, e reunirá profissionais de saúde, gestores, representantes de instituições e a população em geral.



A programação contará com palestras e atividades educativas voltadas ao diagnóstico precoce, tratamento, prevenção de incapacidades e enfrentamento ao preconceito relacionado à doença. A abertura será conduzida pelo médico Dr. Gerson Lima, seguida de exposições técnicas com especialistas que abordarão temas como o que é a hanseníase, os critérios para diagnósticos, a atuação da fisioterapia, a saúde bucal, a saúde do trabalhador e as estratégias do Ministério da Saúde para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento das doenças negligenciadas.



Compromisso



O encontro também destacará o papel do controle social e da educação popular como instrumentos fundamentais para a garantia do direito à saúde, promovendo o acesso à informação e o fortalecimento das políticas públicas. Além das palestras, também haverá com momentos de integração e uma apresentação cultural do Teatro Bacurau MORHAN/APPAI & Cia, que encerrará a programação com uma convocação coletiva para o enfrentamento à hanseníase.