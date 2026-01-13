Prefeitura de Saquarema promove evento do Janeiro RoxoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação contará com palestras e atividades educativas voltadas ao diagnóstico precoce, tratamento, prevenção de incapacidades e enfrentamento ao preconceito relacionado à doença. A abertura será conduzida pelo médico Dr. Gerson Lima, seguida de exposições técnicas com especialistas que abordarão temas como o que é a hanseníase, os critérios para diagnósticos, a atuação da fisioterapia, a saúde bucal, a saúde do trabalhador e as estratégias do Ministério da Saúde para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento das doenças negligenciadas.
Compromisso
O encontro também destacará o papel do controle social e da educação popular como instrumentos fundamentais para a garantia do direito à saúde, promovendo o acesso à informação e o fortalecimento das políticas públicas. Além das palestras, também haverá com momentos de integração e uma apresentação cultural do Teatro Bacurau MORHAN/APPAI & Cia, que encerrará a programação com uma convocação coletiva para o enfrentamento à hanseníase.
As inscrições para o evento "Hanseníase: Juntos Podemos Vencer esse Preconceito", da campanha Janeiro Roxo, já estão abertas e podem ser realizadas no link.
Confira a programação abaixo:
8h30 – Coffee break
9h – Abertura – Dr. Gerson Lima
9h20 – O que é Hanseníase – Fernanda de Souza
9h40 – O diagnóstico da Hanseníase – Dra. Elizabeth Maragoni
9h50 – Fisioterapia e Hanseníase – Dra. Elaine de Oliveira Bastos
10h10 – O papel do controle social no fortalecimento da APS e no diagnóstico das doenças negligenciadas – Regina Bueno (CES/RJ)
10h30 – Estratégias do MS para o fortalecimento da APS no enfrentamento da Hanseníase – Artur Custódio
10h50 – Hanseníase: a importância da prevenção de incapacidade para a saúde do trabalhador – Daniele Moretti (Coordenadora da CISTT)
11h10 – Hanseníase e saúde bucal: a importância do conhecimento para o diagnóstico – Dra. Amanda doo Bittencourt
11h50 – Brunch
13h30 – Educação popular: informação como direito e instrumento de defesa da saúde – Suerli Costa
14h – Teatro Bacurau MORHAN/APPAI & Cia: convocação geral para o enfrentamento à hanseníase e garantia da saúde
