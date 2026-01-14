Prefeitura de Saquarema e ITERJ seguem com processo de regularização fundiária no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O título emitido pelo ITERJ possibilitará a legalização das moradias, fornecendo aos proprietários segurança jurídica, reconhecimento formal e a garantia do direito à moradia digna. Atualmente, o trabalho de campo ocorre nos bairros São Geraldo, Retiro, Raia, Vilatur e Jaconé.
Para a próxima semana, as equipes intensificarão o atendimento domiciliar. É importante ressaltar que as visitas acontecerão em pontos específicos dos bairros citados. As áreas exatas de atuação (poligonais) podem ser conferidas através das imagens que acompanham este release e pelo aplicativo Colab.
São os seguintes os locais das visitas para o cadastro socioeconômico, que ocorrerão das 8h30 às 18h30: Bairro Retiro (Rio de Areia) e São Geraldo, em 21 e 22 de janeiro. Vilatur e Jaconé, em 23, 24 e 25 de janeiro.
Os pesquisadores do ITERJ trabalham devidamente identificados com uniforme e crachá. O morador, ou pessoa indicada que conheça os dados da moradia, precisa estar presente no imóvel para responder ao questionário, que é simples e rápido.
Documentação necessária
Para participar do programa de interesse social, o beneficiário não pode possuir outra moradia e o imóvel deve ser utilizado exclusivamente para fins residenciais. No momento da visita, é necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG e CPF (do casal, se houver). Certidão de Nascimento (se o título for em nome de menor), Certidão de Casamento, Averbação de Divórcio ou Certidão de Óbito de ex-cônjuge. Comprovantes de posse antiga e atual (como contas de luz, contratos de compra e venda ou escrituras).
A regularização fundiária transforma terrenos irregulares em bairros reconhecidos oficialmente. Segundo o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe de Oliveira Araújo, a iniciativa assegura o direito constitucional à moradia, permitindo que as áreas recebam melhorias em infraestrutura, como iluminação, água e saneamento. “O Programa de Regularização Fundiária assegura o direito à moradia adequada, especialmente para as populações mais vulneráveis. Nossas equipes realizam levantamentos técnicos e sociais para que as ocupações sejam registradas e os títulos emitidos, garantindo a função social da terra”, destacou o Secretário.
Os moradores podem verificar se o imóvel está dentro da área contemplada e realizar o agendamento através do WhatsApp do ITERJ: (21) 96015-0746, cujo atendimento é em horário comercial.
Dúvidas adicionais também podem ser esclarecidas no aplicativo Colab.
