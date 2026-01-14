Saquarema recebe 3ª edição da Copa dos Municípios de Beach Tennis com recorde de cidades e atletas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/01/2026 16:32

Saquarema - A famosa praia de Itaúna, em Saquarema, vai receber, neste final de semana, sábado (17) e domingo (18), a terceira edição da Copa dos Municípios, torneio que reunirá onze cidades do estado do Rio de Janeiro com suas equipes na busca pelos títulos por categorias e também pelo título geral. A organização será da ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro. O evento faz parte do Festival de Verão organizado pela Prefeitura de Saquarema.

A equipe do Rio de Janeiro será desafiada por Niterói, Saquarema, Campos, Macaé, Cabo Frio, Maricá, Resende, Araruama, Friburgo e Resende.

Estarão nas disputas as categorias Open/A, B, C e D em Duplas Masculina, Feminina, Mistas além das categorias Masters.

"Estamos muito felizes com o crescimento da competição saltando de sete para onze cidades em relação a 2025, o que mostra o crescimento do esporte no estado e também no número de atletas que saltou de 170 para 396. Recordes de atletas e municípios", disse João Nunam, vice-presidente da ABTERJ.

Os jogos terão início sempre às 7h. A entrada é gratuita ao público. No sábado (17), haverá um show do Barão Vermelho que faz parte do Festival de Verão.

A 3ª edição da Copa dos Municípios tem a parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo da Prefeitura Municipal de Saquarema . O evento é uma realização da ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Rio de Janeiro.