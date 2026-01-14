Saquarema recebe 3ª edição da Copa dos Municípios de Beach Tennis com recorde de cidades e atletasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema recebe 3ª edição da Copa dos Municípios de Beach Tennis neste fim de semana
Torneio acontece entre sábado (17) e domingo (18) na Praia de Itaúna com 396 atletas de onze municípios
Regularização Fundiária: Prefeitura e ITERJ avançam com cadastramento em bairros de Saquarema
Ação já está em andamento e contempla moradores de diversos bairros, garantindo que as famílias possam obter o documento oficial de seus imóveis de forma gratuita
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Janeiro Roxo: Prefeitura de Saquarema promove evento de conscientização e combate à hanseníase
'Hanseníase: Juntos Podemos Vencer esse Preconceito' acontecerá na terça-feira (27), das 8h30 às 15h, na Casa do Educador
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
