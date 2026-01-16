Prefeitura de Saquarema e Senac abrem inscrições para cursos de capacitação profissional - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/01/2026 16:09

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), inicia o período de inscrições para três novos cursos gratuitos, no Centro de Capacitação José Carlos Cabral: Cuidador de Idoso, Maquiador e Consultoria de Imagem.



A iniciativa visa fortalecer a qualificação da mão de obra local, oferecendo formação técnica de qualidade para cidadãos que buscam inserção ou reposicionamento no mercado de trabalho. Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar com o Ensino Médio completo ou em curso e ser morador de Saquarema.