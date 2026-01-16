Prefeitura de Saquarema e Senac abrem inscrições para cursos de capacitação profissionalDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A iniciativa visa fortalecer a qualificação da mão de obra local, oferecendo formação técnica de qualidade para cidadãos que buscam inserção ou reposicionamento no mercado de trabalho. Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, estar com o Ensino Médio completo ou em curso e ser morador de Saquarema.
Curso de Cuidador de Idoso
Curso de Maquiador
Curso de Consultoria de Imagem
Os cursos
O curso de Cuidador de Idoso oferece o maior número de oportunidades, com 35 vagas distribuídas nos turnos da manhã e da tarde. As aulas ocorrerão de 26 de fevereiro a 06 de agosto, preparando o aluno para a assistência e o cuidado integral à terceira idade.
Para a formação de Maquiador, estão disponíveis 20 vagas no turno da manhã, com aulas previstas igualmente para o período de 26 de fevereiro a 6 de agosto. O curso foca no desenvolvimento de habilidades técnicas para o setor da beleza.
Já o curso de Consultoria de Imagem disponibiliza 15 vagas no turno da manhã, com início antecipado para o dia 23 de fevereiro. O curso aborda técnicas de consultoria de estilo com o objetivo de elaborar uma nova proposta visual para clientes.
A confirmação das inscrições será realizada, presencialmente, no dia 28 de janeiro, na sede do Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. No ato da confirmação, os candidatos devem apresentar cópias do RG, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência atualizado, além de uma foto 3×4.
Ao integrar tecnologia no processo de inscrição e parceria técnica de excelência, a Prefeitura de Saquarema reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e a autonomia financeira dos munícipes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.