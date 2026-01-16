Defesa Civil de Saquarema celebra 25 anos com treinamento de resgate em altura e reforço ao voluntariado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/01/2026 16:23

Saquarema - A Defesa Civil Municipal de Saquarema celebrou, nesta sexta-feira (16), seu 25º aniversário de fundação. Para marcar a data, o órgão realizou um treinamento operacional de resgate em talude (encosta), no bairro de Bacaxá. O exercício simulado de rapel serviu para testar protocolos de salvamento e integrar os voluntários que compõem a base de apoio operacional da instituição.

A atividade contou com a participação de 10 voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e da Rede Salvar. Atualmente, Saquarema possui uma rede de aproximadamente 300 voluntários capacitados, que atuam como força auxiliar estratégica em casos de desastres naturais ou ocorrências de grande porte.

Muito além do atendimento emergencial, a Defesa Civil tem commo pilar central a prevenção. Somente em 2025, o órgão registrou 120 ocorrências, abrangendo desde vistorias técnicas preventivas até a interdição de imóveis em áreas de risco geológico ou estrutural.

“Defesa Civil somos todos nós”

Para o Diretor da Defesa Civil Municipal, Pedro Soares, o treinamento constante é o que garante a eficiência do serviço prestado à sociedade: “A emergência não tem hora para acontecer. Por isso, investimos em capacitação técnica rigorosa. Nosso lema é ‘Defesa Civil somos todos nós’, e queremos fortalecer cada vez mais esse vínculo, unindo informação técnica e o apoio fundamental da comunidade”, destacou o Diretor.

Ao longo dos anos, a Defesa Civil de Saquarema consolidou-se como referência regional. Entre as ações de maior impacto nos últimos anos, destacam-se o monitoramento de encostas: trabalho contínuo na RJ-106, especialmente no trecho da Serra de Mato Grosso, para prevenir deslizamentos; a gestão de crises: atuação estratégica nas barreiras sanitárias durante a pandemia e suporte técnico no projeto “Defesa Civil no Seu Bairro”, que já soma 13 edições; e a ajuda humanitária: apoio logístico e operacional às vítimas das catástrofes climáticas em Petrópolis, em 2022, reafirmando o espírito de cooperação do órgão saquaremense.

Com uma estrutura moderna e foco na resiliência urbana, a Defesa Civil de Saquarema inicia seu próximo ciclo de 25 anos reafirmando o compromisso com a proteção da vida e a segurança de todos os cidadãos.