Prefeitura de Saquarema promove o Blocão "Me Inclua na Sua Folia" para conscientizar contra o abandono de animais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove o Blocão "Me Inclua na Sua Folia" para conscientizar contra o abandono de animaisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/01/2026 18:32

Saquarema - Com o objetivo de combater o aumento nos índices de abandono de animais durante o período festivo, a Prefeitura de Saquarema realizará, na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, o Blocão de Carnaval “Me Inclua na Sua Folia”. A concentração terá início às 16h, na Praça dos Pescadores, no Centro.

O evento, organizado por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, busca aliar a alegria do Carnaval à educação, com relação à saúde e ao bem-estar animal. A iniciativa alerta para a guarda responsável e para a importância de não negligenciar os pets durante os dias de folia. De acordo com a Secretaria, o período de Carnaval registra historicamente um aumento nas ocorrências de abandono, e o “Blocão” surge como uma ferramenta de sensibilização direta para os tutores e visitantes.

Desfile de fantasias e inscrições

O ponto alto da programação será o desfile de fantasias para pets, para eleger o Rei ou a Rainha do Au-Carnaval, proporcionando um momento de integração para as famílias e seus animais de estimação. A premiação será uma cesta recheada de produtos pet e uma vale banho e tosa. Os tutores interessados em participar do desfile devem realizar a inscrição, exclusivamente de forma digital, a partir do dia 19 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os inscritos deverão destinar para doação, no dia do evento, 2kg de ração.

Compromisso com a causa animal

A realização do Blocão “Me Inclua na Sua Folia” reafirma o compromisso do Governo Municipal com as políticas públicas de proteção animal. Além do desfile, a equipe da Secretaria estará presente para orientar a população sobre os serviços disponíveis no município e reforçar que maus-tratos e abandono são crimes.

A Prefeitura de Saquarema está convidando todos os moradores e turistas a aproveitarem a celebração com responsabilidade, garantindo que o cuidado e a proteção aos animais façam parte da festa.