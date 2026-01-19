Prefeitura de Saquarema promove colônia de férias ecológica gratuita para crianças na Cachoeira do PuloDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove colônia de férias gratuita para crianças na Cachoeira do Pulo
Inscrições para o projeto 'De Férias na Natureza' já se encontram abertas. Iniciativa é voltada para crianças com idades de 2 e 7 anos
Prefeitura de Saquarema promove bloco de Carnaval para conscientizar contra o abandono de animais
Inscrições para participar do 'Me Inclua na Sua Folia' abrem nesta segunda-feira (19). Concentração terá início às 16h, na Praça dos Pescadores, no Centro
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Defesa Civil de Saquarema celebra 25 anos com treinamento de resgate em altura e reforço ao voluntariado
Atividade contou com a participação de 10 voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e da Rede Salvar
Prefeitura de Saquarema e Senac abrem inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional
Inscrições para cursos de Cuidador de Idoso, Maquiador e Consultoria de Imagem ocorrem de 17 a 21 de janeiro, exclusivamente pelo aplicativo Colab
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
