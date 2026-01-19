Prefeitura de Saquarema promove colônia de férias ecológica gratuita para crianças na Cachoeira do Pulo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/01/2026 18:42

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou a abertura das inscrições para a terceira edição do projeto “De Férias na Natureza”. A iniciativa, voltada para crianças com idades de 2 e 7 anos, oferece uma manhã de imersão ambiental com atividades educativas e recreativas em um dos cenários naturais mais bonitos da região.

O evento acontecerá no sábado (24), das 8h às 12h, na Área de Proteção Ambiental (APA) das Serras do Mato Grosso, especificamente na Cachoeira do Pulo. O objetivo central é fomentar a conscientização ecológica e o desenvolvimento infantil por meio do contato direto com o ecossistema local.

Para garantir uma experiência lúdica e segura, a prefeitura preparou um cronograma diversificado que inclui expedição guiada pela floresta e banho de cachoeira, oficinas ecológicas e pinturas corporais, além de piquenique coletivo e brincadeiras ao ar livre.

A organização do evento disponibilizará transporte gratuito com segurança, acompanhamento de educadores ambientais especializados em educação infantil, lanches, água e todo o material necessário para as oficinas.

Inscrições e logística

As vagas são gratuitas e limitadas e os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo aplicativo Colab

O ponto de encontro para a saída do transporte será na sede da Secretaria de Meio Ambiente (Rua Coronel João Catarino, 1550 – Jardim), com partida pontualmente às 8h. A presença de um responsável é obrigatória durante todo o evento.