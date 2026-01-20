Prefeitura de Saquarema conclui obra da nova creche no bairro PalmitalDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema conclui construção de nova creche no bairro Palmital
Unidade dispõe de cinco salas de aula, sala multiuso, lactário, fraldário, jardins sensoriais e áreas de lazer
Prefeitura doa mudas de árvores frutíferas, medicinais e nativas aos saquaremenses
Cada família tem direito a cinco mudas. Para retirá-las, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca
Prefeitura de Saquarema conclui construção de nova creche no bairro Palmital
Unidade dispõe de cinco salas de aula, sala multiuso, lactário, fraldário, jardins sensoriais e áreas de lazer
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Prefeitura de Saquarema promove colônia de férias gratuita para crianças na Cachoeira do Pulo
Inscrições para o projeto 'De Férias na Natureza' já se encontram abertas. Iniciativa é voltada para crianças com idades de 2 e 7 anos
Prefeitura de Saquarema promove bloco de Carnaval para conscientizar contra o abandono de animais
Inscrições para participar do 'Me Inclua na Sua Folia' abrem nesta segunda-feira (19). Concentração terá início às 16h, na Praça dos Pescadores, no Centro
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.