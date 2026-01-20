Prefeitura de Saquarema conclui obra da nova creche no bairro Palmital - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/01/2026 17:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, finalizou a construção da nova creche no bairro Palmital, marcando um passo estratégico na ampliação da oferta de vagas na Rede Municipal de Educação. Com 840 m² de área construída, a unidade foi planejada para oferecer um ambiente moderno, seguro e acolhedor, dispondo de cinco salas de aula, sala multiuso, lactário, fraldário, jardins sensoriais e áreas de lazer projetadas especificamente para estimular o desenvolvimento infantil.

Atendimento para cerca de 100 crianças

A agilidade na entrega foi viabilizada pela utilização do sistema modular de peças pré-moldadas, técnica que garantiu eficiência e qualidade estrutural em tempo reduzido. A nova unidade terá capacidade para atender aproximadamente 100 crianças, com idades entre seis meses e três anos, reforçando o suporte às famílias da região.

Atualmente, o cronograma encontra-se na fase final de ajustes. Após a instalação do sistema de climatização, as frentes de trabalho concentram-se na limpeza técnica do prédio e na montagem do mobiliário remanescente destinado ao refeitório e às salas de Creche II, III e Pré II. A etapa de paisagismo será iniciada na sequência, finalizando o aspecto estético e ambiental da unidade.

Concluída esta fase, a Secretaria Municipal de Educação assumirá a gestão para a implementação dos materiais pedagógicos e equipamentos necessários ao início das atividades letivas. Esta é a 12ª creche do mesmo modelo entregue pela Prefeitura. Com este investimento, a Prefeitura de Saquarema reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento às famílias do município, garantindo o acesso a uma educação pública de qualidade e uma infraestrutura de ponta desde os primeiros anos de vida.