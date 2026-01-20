Prefeitura de Saquarema está doando mudas de árvores frutíferas, medicinais e nativas à populaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Cada família tem direito a cinco mudas de árvores frutíferas, medicinais ou nativas. Entre as mudas disponíveis para doação estão as de amora, cajá, grumixama, mamão, cacau, urucum, babosa, pitanga, saião, hortelã pimenta, pimenta, erva cidreira, goiaba, ora-pro-nóbis, ipê amarelo, acerola, abacate, romã e arnica.
Para retirar as mudas, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria, localizada no Horto Municipal, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa (próximo ao posto Shell), de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h ou das 13h às 16h.
O Horto
O Horto Municipal conta com 2 estufas: uma com 20x7m² destinada à produção de mudas frutíferas, medicinais, ornamentais e de reflorestamento; e outra com 12x5m² para a produção de hortaliças, dotada de estrutura própria para este tipo de cultivo, como sistema de irrigação e cobertura que permite a manutenção da temperatura e a redução da incidência de raios solares nas mudas. Sua área total é de 46.000 m2, sendo que 10.000 m2 são destinados à preservação de mata nativa. Nesta área, também segue em curso um projeto de visita escolar, para que as crianças conheçam um pouco mais sobre a diversidade do bioma existente em Saquarema, através da caminhada por uma trilha ecológica criada especialmente para este fim.
Concebido para fomentar o reflorestamento do município com espécies originais e conceder apoio aos empreendedores rurais, o projeto Viveiros da Vida já distribuiu, desde 2022, perto de 50 mil mudas à população. As mudas mais procuradas entre as árvores frutíferas são as de jabuticaba, graviola e acerola; e entre as nativas, as de ipê.
