Prefeitura de Saquarema está doando mudas de árvores frutíferas, medicinais e nativas à população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema está doando mudas de árvores frutíferas, medicinais e nativas à populaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/01/2026 18:00

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, está promovendo a doação de mudas do Viveiro da Vida à população do município.