Prefeitura de Saquarema abre período de renovação para o Transporte Universitário
Processo é destinado exclusivamente aos alunos veteranos que participaram regularmente do programa no segundo semestre de 2025
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Prefeitura doa mudas de árvores frutíferas, medicinais e nativas aos saquaremenses
Cada família tem direito a cinco mudas. Para retirá-las, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca
Prefeitura de Saquarema conclui construção de nova creche no bairro Palmital
Unidade dispõe de cinco salas de aula, sala multiuso, lactário, fraldário, jardins sensoriais e áreas de lazer
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
