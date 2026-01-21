Prefeitura de Saquarema inicia período de renovação para o Transporte Universitário - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/01/2026 16:57

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia – SMECICT, iniciará o período de renovação do cadastro do Transporte Universitário. O processo é destinado exclusivamente aos alunos veteranos que participaram regularmente do programa no segundo semestre de 2025 (2025.2).

Para garantir a continuidade do benefício, os estudantes deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, portando, obrigatoriamente, os seguintes documentos: Quadro de Horários do semestre 2026.1 (detalhando os dias da semana com aulas presenciais); uma foto 3×4 recente; Ficha de Renovação, devidamente preenchida e atualizada; e carteirinha do transporte referente ao semestre 2025.2.

Cronograma de atendimento

O atendimento será realizado das 09h às 16h, na Sala 12 da Secretaria, localizada no Centro Administrativo Ézio Ferreira (Avenida Saquarema, nº 4299, Porto da Roça). A renovação seguirá as datas específicas para cada instituição: 27 e 28 de janeiro – Unilasalle-RJ, Universo, Cândido Mendes, FAMATH e Anhanguera; 29 e 30 de janeiro a 02 de fevereiro – Veiga de Almeida, Estácio de Sá (Niterói e Cabo Frio), UNOPAR e FERLAGOS; 03, 04, 05 e 06 de fevereiro – Estácio de Sá (Saquarema), Unifeso (Saquarema) e Universidade Vassouras (Saquarema – polos Gravatá, Bacaxá e Porto da Roça); 09 de fevereiro – Universidade Vassouras (Miguel Pereira, Maricá e Vassouras) e Unifeso (Teresópolis); e 24 e 25 de fevereiro – UFF, UFRJ, UERJ e demais universidades públicas.

Novas vagas

A Secretaria informa que, somente após a conclusão deste processo de renovação, será realizado o levantamento da oferta de novas vagas. A previsão é que o edital destinado aos novos estudantes seja publicado nas próximas semanas, detalhando prazos e critérios para inscrição.

É fundamental que seja respeitado o cronograma estabelecido. O estudante que não comparecer na data prevista para a atualização do cadastro perderá automaticamente o direito à vaga no transporte.