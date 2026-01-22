Prazo para pagamento integral do IPTU com desconto de 20% termina no dia 30 de janeiro em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prazo para pagamento integral do IPTU com desconto de 20% termina no dia 30 de janeiro em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/01/2026 15:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, está lembrando à população que o prazo para o pagamento de IPTU e do FORO em cota única, com desconto de 20%, termina no dia 30 de janeiro. Quem perder o prazo, poderá realizar o pagamento do imposto de forma integral, até o dia 27 de fevereiro, com desconto de 10%. O contribuinte que optar pelo pagamento parcelado poderá quitar o IPTU em até 10 vezes e o FORO em até 4 vezes, sem direito ao desconto e com a primeira parcela até o dia 30 de janeiro.

Com o objetivo de agilizar o procedimento, as guias devem ser retiradas pelo site da Prefeitura, na aba “IPTU 2026/Foro”. Em caso de impossibilidade, os contribuintes devem apresentar documentos pessoais e do imóvel para efetuar a retirada na sede municipal, no setor de IPTU/Cadastro; na Central do Cidadão, localizada na Avenida Saquarema, 5.481, em Bacaxá, próximo ao Terminal Rodoviário do Horto; ou no Posto de Atendimento de Jaconé, situado na Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde. Os locais estão abertos ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Outros tributos

Além do IPTU e da Taxa de Foro, as guias do ISS (Imposto Sobre Serviços) e da TFAL (Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas) de 2026 também estão disponíveis. O ISS variável vence em 20 de fevereiro. O ISS fixo e a TFAL têm vencimento em 31 de março.

O pagamento dos impostos e taxas deverão ser realizados nos bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.